“Snow Ville” กลับมาอีกครั้ง! เทศกาลดนตรีในเมืองหิมะใจกลางกรุงเทพฯ ฟรีคอนเสิร์ต 4 วันเต็ม! กับ 10 ศิลปินสุดฮอต 19–22 ธ.ค.นี้

หลังสร้างความประทับใจและเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากแฟนเพลงเมื่อปลายปี 2567 ที่ผ่านมา ปีนี้ผู้จัด Black Penguin (แบล็คเพนกวิน) โดย “เฟรนช์ สหรัฐ วงศ์อนันต์ชัย” ศิลปินและซีอีโอหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง เดินหน้าสานต่อความสุข พร้อมขยายความอบอุ่นให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ในงาน “ Snow Ville 2025 presented by mMilk” เทศกาลดนตรีสุดชิลท่ามกลาง “เมืองหิมะ” ใจกลางกรุงเทพฯ
ปีนี้มาในธีม “Snowy Industrial Village” เนรมิต SW1 Market สุขุมวิท 12ให้กลายเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมดนตรีสุดคิวท์ท่ามกลางหิมะโปรยปราย แสงไฟระยิบระยับ และเสียงเพลงสุดอบอุ่น สนุก จาก 10 ศิลปินขวัญใจแฟนๆ ได้แก่ Bell Warisara, Dept, Landokmai, Moving and Cut, PROXIE, PURPEECH, Serious Bacon, Whal & Dolph, YEW และ Chilax ที่จะสลับกันขึ้นโชว์แบบใกล้ชิดตลอด 4 วันเต็ม! ระหว่างวันที่ 19–22 ธันวาคม 2568 นอกจากเสียงเพลงสุดฟินจากศิลปินคนโปรดแล้ว ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสุดชิคให้แฟนๆ ได้เพลิดเพลิน ทั้งโซนหิมะและแสงเหนือจำลองให้ถ่ายรูปเช็กอินสุดว้าว พร้อมเครื่องดื่มนมเมนูพิเศษจาก mMilk ที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น! โซนอาหารสตรีทฟู้ดที่อร่อยจัดเต็ม ยังไม่พอสายช้อปห้ามพลาดกับร้านค้าแฟชั่นสุดอินเทรนด์มากมาย ให้คุณได้เลือกช้อปสินค้ามีสไตล์อย่างเต็มที่ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมสนุกๆ จากผู้สนับสนุนใจดีอย่าง mMilk, Wacoal และ era-won พร้อมร่วมลุ้นของรางวัลสุดพิเศษตลอดงาน!
พบกับไลน์อัพ 10 ศิลปิน ที่จะมาสร้างความฟินด้วยเสียงเพลง จัดเต็ม 4 วัน ให้ทุกคนได้อิ่มใจ
19 ธ.ค. : Landokmai / YEW
20 ธ.ค. : Whal & Dolph / Moving and Cut
21 ธ.ค. : Chilax / Dept / Purpeech
22 ธ.ค. : Bell Warisara / Serious Bacon / PROXIE
แฟนๆ เตรียมตัวให้พร้อม! มาร่วมสัมผัสเสียงเพลงและความอบอุ่นให้ฟูลฟีลไปด้วยกันใน “Snow Ville 2025 presented by mMilk” ในวันที่ 19–22 ธันวาคม 2568 ที่ SW1 Market สุขุมวิท 12 ( BTS อโศก ทางออก5 ) เข้าชมฟรี!
ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวได้ที่ : https://www.facebook.com/snowvillefestival/
#SnowVille2025presentedbymMilk #SnowVilleACozyMusicFestival