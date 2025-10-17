“หวงจื่อเทา” วิวาห์อลังการ ขบวนคาดิลแลค-แหวน 500 กะรัต-ไลฟ์สด 20 ล้านวิว

“หวงจื่อเทา” วิวาห์สุดอลังการกับ “สวีอี้หยาง” สั่นสะเทือนโลกออนไลน์ – ขบวนคาดิลแลค 40 คัน แหวนเพชร 500 กะรัต และไลฟ์สดดูพร้อมกันกว่า 20 ล้านคน
หวงจื่อเทา อดีตสมาชิกวง EXO และ สวีอี้หยาง นักร้อง–นักแสดงและอดีตเทรนนีจาก SM Rookies เข้าพิธีวิวาห์อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน หลังจากทั้งคู่จดทะเบียนสมรสไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024
ทั้งสองเคยร่วมเส้นทางในวงการบันเทิงเกาหลีใต้ภายใต้สังกัด SM Entertainment โดยหวงเดบิวต์กับ EXO ในปี 2012 ก่อนแยกตัวในปี 2015 เพื่อกลับมาทำงานในจีน ส่วนสวีเข้าร่วมค่ายในปี 2014 เคยปรากฏตัวในรายการ MY SMT คู่กับหนิงหนิง (aespa) ก่อนออกจากค่ายในปี 2018 และเริ่มต้นใหม่ในบ้านเกิด ปัจจุบันทั้งคู่เป็นศิลปินร่วมค่ายที่ L.TAO Entertainment และพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมงานสู่คู่ชีวิต
พิธีแต่งงานครั้งนี้ถูกขนานนามว่า “งานวิวาห์ที่ดังที่สุดแห่งปี” ด้วยความอลังการเกินคาด ตั้งแต่ขบวนรถเจ้าบ่าวคาดิลแลคกว่า 40 คันที่สร้างกระแสไวรัลทันทีที่ปรากฏตัว ไปจนถึงการไลฟ์สดตลอดงานที่มีผู้ชมทะลุ 20 ล้านคน โดยหวงยังเดินแจกของให้แฟน ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่ขนมไปจนถึง iPhone 17 เปลี่ยนพิธีแต่งงานให้กลายเป็น “เทศกาลแฟนมีต” อย่างแท้จริง
ธีมของงานมาในบรรยากาศ “จักรวาลใต้แสงดาว” มีพลุไฟ หิมะจำลอง และฉากโรแมนติกขณะทั้งคู่กล่าวคำสาบานใจท่ามกลางเสียงเชียร์ของแขกผู้ร่วมงาน พิธีนี้ยังฉีกธรรมเนียมแบบจีนโดยไม่มีพิธีถวายชา และเลือกฉลองอย่างอิสระกับเพื่อนสนิทและคนในวงการ หนึ่งในช่วงไฮไลต์คือการที่เจ้าบ่าวโยน “ดอกกะหล่ำ” แทนช่อดอกไม้ เพื่อสื่อถึงความโชคดี ซึ่งตกไปอยู่ในมือของนักแสดงเจียงเชา สร้างเสียงหัวเราะและกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
เจ้าสาววัย 28 ปีเฉิดฉายในชุดแต่งงานแบบออฟโชลเดอร์ ได้รับคำชมว่า “เปล่งประกาย”, “สง่างาม” และ “เจ้าสาวยุคใหม่ที่สมบูรณ์แบบ” ส่วนเจ้าบ่าวก็สร้างความตะลึงด้วย “แหวนเพชร 500 กะรัต” แม้จะเป็นเชิงสัญลักษณ์แต่ก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย จูบสุดซึ้งท่ามกลางหิมะโปรยปรายปิดฉากพิธีอย่างสมบูรณ์แบบ