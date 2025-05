เปิดเทอมนี้น้อง ๆ เตรียมมาเจอกันที่งาน “Singha Corporation x Viu Thailand present MUZIK MOVE SCHOOL&CAMPUS TOUR 2025” ทุกรั้วสถานบันการศึกษา กว่า 20 แห่ง

หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากน้องทุกโรงเรียนที่ Viu Thailand จับมือร่วมกับ Muzik Move พาศิลปินเสิร์ฟความสุข ความสนุกจัดเต็มกับ School Tour เสิร์ฟความมันส์ไม่มีกั๊กได้ใจน้องทุกโรงเรียนไปเต็ม ๆซึ่งในปีนี้ยังคงจัดหนักความสนุกส่งตรงไปถึงรั้วโรงเรียนไม่กั๊กเหมือนเดิม และเพิ่มเติมคือมหาวิทยาลัย เสิร์ฟแบบไม่พัก! สำหรับงาน “Singha Corporation x Viu Thailand present MUZIK MOVE SCHOOL & CAMPUS TOUR 2025” ที่จะชวนน้อง ๆ ทุกรั้วโรงเรียน วิทยาลัย เหล่าสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมดกว่า 20 แห่ง มาดรอปความเหงาแล้วมาเพิ่มหน่วยกิตความมันส์ กับคอนเสิร์ตคลาสพิเศษกับศิลปินจากค่าย Boxx Music, Move Records, Me Records, Home Run Music, Zircle Muzik, Dazz Records, Shuffle Records โดยพี่ ๆ ศิลปินจากชมรมความมันส์ที่จะมาส่งความสุขสุดพิเศษสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวที อาทิ Ink Waruntorn, Serious Bacon, Ae Jirakorn, The Mousses, ETC ฯลฯ พร้อมกับขนเพลงฮอตฮิต ให้ได้ฟินกันตลอดทั้งงาน เริ่มยกทัพส่งความสุขโรงเรียนแรก วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ที่โรงเรียนศึกษานารี กับวง Serious Bacon, Flirt งานนี้รับรองได้ฟินและมันส์กันยาว ๆ เพราะนอกจากจะได้ชมคอนเสิร์ตแล้วยังมีกิจกรรมและของรางวัลจากผู้สนับสนุนมาให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกเล่นเกมลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านกันไปอีกเพียบโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาลัยไหนที่เราจะยกทัพศิลปินไปเสิร์ฟความสุข ความสนุก ติดตามไว้ให้ดีแล้วเจอกัน !!!#SinghaCorporation #ViuThailand #MuzikMove #ViuScreamDates