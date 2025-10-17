“Oktoberfest” ชวนดื่มด่ำบรรยากาศ Night Life Bangkok X Oktoberfest ครั้งแรกใจกลางสุขุมวิท!!

หลังจากผันตัวมาลุยงานเบื้องหลังเต็มตัว ศิลปินหนุ่มมากความสามารถ “เฟรนช์ สหรัฐ วงศ์อนันต์ชัย” หรือ FrenchW (เฟรนช์ดั๊บ) ในฐานะ CEO บริษัท Black Penguin (แบล็คเพนกวิน) ผู้จัดอีเว้นท์แนวคิดใหม่และสร้างสรรค์ ได้ฝากผลงานใหญ่ Snow Ville Festival เทศกาลดนตรีหมู่บ้านหิมะกลางกรุงเทพฯ ให้แฟน ๆ ได้ดื่มด่ำความอบอุ่นท่ามกลางค่ำคืนแห่งเสียงเพลงเมื่อปลายปี 2567 ปีนี้พร้อมพาแฟนๆ เปิดประสบการณ์ใหม่กับ “SW1 Market” ตลาดกลางแจ้งใจกลางสุขุมวิท ติดกับบีทีเอสอโศก ที่เปิดมาช่วงเดือนพฤษภาคมและกลายเป็นไวรัลดังอย่างรวดเร็ว โดยการให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายของฟรี จนเดินทางมาถึงเดือนตุลาคมกับเทศกาลดื่มกินกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดและสนุกที่สุดในสุขุมวิทกับ SW1 Oktoberfest เตรียมสัมผัสรสชาติความมันแบบ Thai Fusion Oktoberfest ไม่เหมือนใคร!ได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:00 – 00:00 น. ณ ตลาด SW1 Market สุขุมวิท 12
ไฮไลต์งาน “SW1 Oktoberfest” จะพาคุณก้าวสู่ค่ำคืนกรุงเทพฯ มิติใหม่ ในธีม Night Life Bangkok x Oktoberfest ผสมผสานเสน่ห์ ไทยสตรีทอาร์ต เข้ากับความสนุกแบบท้องถิ่น ตั้งแต่ป้ายไฟร้านอาหาร เสียงดนตรีจากรถตุ๊กตุ๊ก ไปจนถึงแสงสีและกลิ่นอายสตรีทสุดมีเสน่ห์ พบกับประสบการณ์เฉลิมฉลองที่ครบทุกอรรถรส
• สนุกแบบคนท้องถิ่น – ชิมอาหาร สตรีทอาร์ต เครื่องดื่มกว่า 40 แบรนด์และกิจกรรมกลางคืนในสไตล์กรุงเทพฯ
• Outdoor Vibes – ตลาดกลางแจ้งแห่งเดียวใจกลางสุขุมวิท
• ใช้ชีวิตมีสไตล์ – เพลิดเพลินแสง สี เสียง และความบันเทิงตลอดคืน
• พบเพื่อนใหม่ & ความบันเทิง – สร้างคอนเนคชั่นใหม่ ๆ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสุดชิค
ในงาน คุณจะได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ จิบเครื่องดื่มเย็นๆ ฟังดนตรีสด พร้อมกิจกรรมครีเอทีฟที่มีเฉพาะในตลาดกลางคืนสไตล์ SW1
ห้ามพลาด!! งานเดียวที่จะพาคุณดื่มด่ำบรรยากาศกรุงเทพฯ ยามค่ำคืน แบบครบทุกมิติ มาแล้วคุณจะได้ทั้งความอร่อย ความสนุก และเพื่อนใหม่อีกเพียบ!
