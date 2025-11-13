xs
“ฟรีน สโรชา” งามจับใจ! “ทองถนิม" ส่งเข็มกลัดทองคำ “โรหิตามัสยา” เติมความเลอค่าให้นางนพมาศ 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ทองถนิม” แบรนด์เครื่องประดับไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์ศิลปะเครื่องทองไทย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามสุดวิจิตรให้กับนางนพมาศแห่งงานลอยกระทงไอคอนสยาม 2568 โดยปีนี้ได้รังสรรค์ผลงานชิ้นเอก “โรหิตามัสยา” เข็มกลัดทองคำรูปปลาประทับบนดอกบัว เพื่อประดับชุดของ “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” ผู้รับบทนางนพมาศในปีนี้ให้สวยสง่างามดุจเทพสตรีท่ามกลางแสงจันทร์และสายน้ำ 
แนวคิดการออกแบบ “โรหิตามัสยา” ได้รับแรงบันดาลใจจากพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งทรงบังเกิดเป็น ปลาโรหิตาโพธิสัตว์ ผู้เปี่ยมด้วยมหาบารมี ยอมสละเนื้อของตนเป็นอาหารแก่ชาวเมือง เพื่อบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ 
รูปปลาประทับบนดอกบัว สื่อถึงความเป็นพระโพธิสัตว์ สัญลักษณ์ “อุณาโลม” บนกระหม่อมปลา เปรียบดังเครื่องหมายแห่งสิริมงคลที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สรรพสิ่ง ตัวปลาประดับด้วย อัญมณีทับทิมสีโรหิตา อันเป็น สีแดงแห่งปลาโรหิตาในตำนาน  
ผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีงานทองแบบดั้งเดิมที่สืบทอดจากภูมิปัญญาช่างทองไทย ทั้งเทคนิคการสลักดุน การดัดลวด และการเชื่อมประกอบ รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตและพิถีพิถัน โดยทีมช่างฝีมือจำนวน 5 คน ร่วมกันบรรจงสรรสร้างทุกขั้นตอน เพื่อสะท้อนเจตนารมย์ของ “ทองถนิม” ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะเครื่องทองไทยให้คงอยู่เป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไป

 นอกจากนี้ “ทองถนิม” ยังร่วมงานกับชุดไทย ออกแบบโดย ครูไก่ ดร.สุรัตน์ จงดา และ เครื่องประดับร่วมจาก คุณพุทธพงษ์ เพียรเจริญ 
สำหรับท่านใดที่อยากชมผลงานของทองถนิม
ก็สามารถมาเยี่ยมชมที่หอศิลป์ “สิปปาลัยทองถนิม” โทรเพื่อนัดเยี่ยมชม 095-254-2939
หรือ ติดตามที่ช่องทางเฟสบุค www.facebook.com/tongthanim ไลน์ไอดี : @tongthanim ไอจี : tongthanim 
#ทองถนิม #โรหิตามัสยา #นางนพมาศ #ฟรีนสโรชา










