“ฟรีน สโรชา” งามจับใจ! “ทองถนิม" ส่งเข็มกลัดทองคำ “โรหิตามัสยา” เติมความเลอค่าให้นางนพมาศ 2568

“ทองถนิม” แบรนด์เครื่องประดับไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์ศิลปะเครื่องทองไทย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามสุดวิจิตรให้กับนางนพมาศแห่งงานลอยกระทงไอคอนสยาม 2568 โดยปีนี้ได้รังสรรค์ผลงานชิ้นเอก “โรหิตามัสยา” เข็มกลัดทองคำรูปปลาประทับบนดอกบัว เพื่อประดับชุดของ “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” ผู้รับบทนางนพมาศในปีนี้ให้สวยสง่างามดุจเทพสตรีท่ามกลางแสงจันทร์และสายน้ำ
แนวคิดการออกแบบ “โรหิตามัสยา” ได้รับแรงบันดาลใจจากพระชาติหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งทรงบังเกิดเป็น ปลาโรหิตาโพธิสัตว์ ผู้เปี่ยมด้วยมหาบารมี ยอมสละเนื้อของตนเป็นอาหารแก่ชาวเมือง เพื่อบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่
รูปปลาประทับบนดอกบัว สื่อถึงความเป็นพระโพธิสัตว์ สัญลักษณ์ “อุณาโลม” บนกระหม่อมปลา เปรียบดังเครื่องหมายแห่งสิริมงคลที่นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สรรพสิ่ง ตัวปลาประดับด้วย อัญมณีทับทิมสีโรหิตา อันเป็น สีแดงแห่งปลาโรหิตาในตำนาน
ผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างสรรค์ด้วยกรรมวิธีงานทองแบบดั้งเดิมที่สืบทอดจากภูมิปัญญาช่างทองไทย ทั้งเทคนิคการสลักดุน การดัดลวด และการเชื่อมประกอบ รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตและพิถีพิถัน โดยทีมช่างฝีมือจำนวน 5 คน ร่วมกันบรรจงสรรสร้างทุกขั้นตอน เพื่อสะท้อนเจตนารมย์ของ “ทองถนิม” ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะเครื่องทองไทยให้คงอยู่เป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไป
นอกจากนี้ “ทองถนิม” ยังร่วมงานกับชุดไทย ออกแบบโดย ครูไก่ ดร.สุรัตน์ จงดา และ เครื่องประดับร่วมจาก คุณพุทธพงษ์ เพียรเจริญ
