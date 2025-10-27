ร้านเช่าชุดที่ขอนแก่นปรับโทนสีชุดให้เช่าใหม่ ชุดดรัมเมเยอร์กีฬาสีโรงเรียนเน้นแต่ดำ-ขาว

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ร้านชุดเช่าที่จังหวัดขอนแก่นเผยลูกค้างานกีฬาสีโรงเรียนและงานรื่นเริงต่างๆ แจ้งยกเลิกสั่งจองชุดจำนวนมาก แม้แต่ชุดดรัมเมเยอร์ที่แต่ละโรงเรียนจองไว้ก็ขอเงินมัดจำคืน ทางร้านต้องปรับจัดหาชุดโทนสีขาว-ดำ มานำเสนอให้เช่าแทน
ภายหลังที่ทางรัฐบาลประกาศให้งานรื่นเริงหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาปรับเปลี่ยนสีสันการจัดงานให้อยู่ในบรรยากาศการแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง ซึ่งทุกภาคส่วนต่างน้อมรับปฏิบัติตาม
“ร้านเจ้สาวชุดเช่า” ที่ จ.ขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในร้านค้าที่ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการเช่นกัน โดยล่าสุดทางร้านได้มีการนำชุดดรัมเมเยอร์ที่ตัดเป็นสีดำมาขึ้นหุ่นโชว์เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจได้เลือกชม และเช่าไปให้นักเรียนสวมใส่ในช่วงการจัดการแข่งกีฬาสีของแต่ละโรงเรียน หลังมีการปรับให้การจัดกิจกรรมต่างๆ อยู่ในความเหมาะสม ทางร้านจึงได้มีการออกแบบชุดดรัมเมเยอร์ในสีดำและสีขาว เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการแสดงความอาลัย
นางสาวศุภพิชญ์ แสงจันทร์รัตน์ อายุ 39 ปี เจ้าของร้านเจ้สาวชุดเช่า เล่าว่า ขณะนี้ชุดที่เตรียมใช้ในการรำบวงสรวงเมืองขอนแก่นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค. 68 มีการยกเลิกการเช่าชุดมากกว่า 1,000 ชุดแล้ว เพราะชุดที่สั่งเข้ามาเป็นสีฉูดฉาด นอกจากนี้ ทางร้านลงทุนกว่า 500,000 บาทเพื่อเตรียมชุดเช่าสำหรับงานกีฬาสีโรงเรียนต่างๆ โดยออกแบบให้ทันสมัยและสามารถปรับให้เข้ากับธีมของแต่ละโรงเรียนได้ทันที
แต่เมื่อเกิดประกาศไว้ทุกข์ทั่วประเทศ ส่งผลให้ทั้งโรงเรียนและลูกค้ารายย่อยยกเลิกจองเข้ามาแล้วจำนวนไม่น้อย ทำให้ทางร้านต้องคืนเงินมัดจำไปแล้วมากกว่าครึ่งของยอดจองทั้งหมด รวมทั้งชุดดรัมเมเยอร์ของโรงเรียนต่างๆ เริ่มมีการยกเลิกด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางร้านได้มีการเตรียมชุดที่เป็นโทนสีขาวและสีดำ เพื่อให้เป็นทางเลือกของโรงเรียน ในการเช่าไปให้นักเรียนสวมใส่เพื่อความเหมาะสมของการจัดงานที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ส่วนงานลอยกระทง ที่ให้มีการงดประกวดนางนพมาศ ทางร้านก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะชุดเช่าก็ถูกยกเลิกการเช่าด้วย