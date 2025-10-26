ลอยกระทงสุโขทัย 68 คงไฮไลต์เดิม เพิ่มจุดตะคันแสดงความอาลัย “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ทุกคืน

สุโขทัย - ไฮไลต์ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย '68 ยังคงเดิม แต่งดประกวดนางนพมาศ เปลี่ยนโชว์พลุไฟเป็นแบบไร้เสียง พร้อมเพิ่มกิจกรรมจุดตะคันแสดงความอาลัยทุกคืน
วันนี้ (26 ต.ค.) นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมเร่งด่วนเพื่อพิจารณาปรับรูปแบบการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ ให้เหมาะสม หลังสำนักพระราชวังออกประกาศการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568
โดยมีการทบทวนมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ที่เคยมีมติงดกิจกรรมไฮไลต์เกือบทั้งหมด เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด
ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับรูปแบบการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม โดยให้งดกิจกรรมและการแสดงบันเทิง ได้แก่ การประกวดนางนพมาศ
สำหรับกิจกรรมที่ยังคงมีในงาน โดยปรับรูปแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแสดงความอาลัย ได้แก่ กิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัย พิธีเปิดงาน ขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นในวันที่ 27 ตุลาคม 2568
และยังคงมีพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พระประทีปพระราชทาน ขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 รวมทั้งพิธีเผาเทียน พิธีลอยพระประทีปพระราชทาน การจัดนิทรรศการ ตลาดจำหน่ายสินค้า กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ การแสดงแสงเสียง SUKHOTHAI Light & Sound การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงโขน ละคร หุ่น การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ การแสดงดนตรีไทยของนักเรียน การแสดงมวยไทยคาดเชือก การแสดงกระบี่กระบอง
และเพิ่มกิจกรรม จุดตะคันแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 21.21 น.ของทุกวัน ส่วนการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ ให้เป็นการแสดงพลุโบราณสุโขทัยที่ไม่มีเสียงดัง การตกแต่งร้านค้า สถานที่ แสง และสี ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแสดงความอาลัย และการแต่งกายของผู้ร่วมงานใช้โทนสีไว้ทุกข์
