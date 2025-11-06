ยิ่งใหญ่ตระการตา! ปิดฉากแล้วลอยกระทงสุโขทัย 68 คนแห่เที่ยวเบ็ดเสร็จเกือบ 4 แสน

สุโขทัย - ปิดฉากแล้วอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา ลอยกระทงสุโขทัย‘68 นางเอกดัง “กรีน-อัษฎาพร” ร่วมขบวนแห่มหาลอยกระทง ยอดนักท่องเที่ยวเกือบ 400,000 คน
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา สำหรับงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในงานวันสุดท้าย 5 พฤศจิกายน มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมชมงานมากเกือบ 70,000 คน
เริ่มจากกิจกรรมไฮไลต์ที่ต่างเฝ้ารอชม เป็นขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน ตามด้วยขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ และขบวน “บุหลันส่องหล้า อัปสราบำบวง สุโขทัยดุจแมนสรวง ปวงใต้หล้า ผาสุขใจ” โดยในปีนี้มีนักแสดงสาวชื่อดัง “กรีน-อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล” เป็นนางนพมาศของขบวนแห่มหาลอยกระทง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
และช่วงเวลา 21.00 น. เป็นการประกอบพิธีถวายราชสักการะบูรพกษัตริย์ วางพนมหมาก พนมดอกไม้ ถวายพวงมาลัยคล้องพระขรรค์ จุดตะคันใหญ่ ถวายบูชาบูรพกษัตริย์ จากนั้นเวลา 21.21 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันจุดตะคันแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เวลา 22.00 น. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีลอยพระประทีปพระราชทาน บริเวณตระพังตระกวน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และร่วมชมการแสดงพลุโบราณสุโขทัยประกอบดนตรีแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 อย่างงดงาม
ด้านสำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน พบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมงานสะสม 399,700 ราย โดยเมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด 68,439 ราย