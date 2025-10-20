xs
xsm
sm
md
lg

“ปู ไปรยา” สวยสง่าในลุคนางนพมาศ ฉลองยิ่งใหญ่ลอยกระทง ลอสแอนเจลิส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



งานลอยกระทงเป็นเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของไทย เพื่อขอขมาพระแม่คงคาและสะเดาะเคราะห์ โดยผู้คนจะประดิษฐ์กระทงเพื่อลอยลงในแม่น้ำลำคลอง มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับ นางนพมาศ ว่าเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงดอกบัวเป็นคนแรก ปัจจุบันประเพณีนี้มีการจัดงานรื่นเริงตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับปีนี้วันลอยกระทง 2568 ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย

ซึ่งงานนี้คนไทยในสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานสุดยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันลอยกระทง ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส โดย ปังปอนด์ คงวุธ (มาดามพอลลีน) ผู้บริหารร้านอาหารไทยชื่อดัง ‘Luv2eat’ การันตีมิชลิน 5 ปีซ้อน พร้อมทีมงาน นาเดีย , เจเจ ,มะตูม จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับ Amazing Thailand ผู้คนกว่า 2,000 ชีวิตร่วมเฉลิมฉลอง ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส

โดยมีนางเอกซูเปอร์สตาร์ “ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก” งามจับตาในบทนางนพมาศสุดสง่า พร้อม “แจ๊ค ไททัส” ชายงามระดับโลก 2025 ร่วมแสดงโชว์สุดตระการตาในค่ำคืนแห่งแสงเทียน












“ปู ไปรยา” สวยสง่าในลุคนางนพมาศ ฉลองยิ่งใหญ่ลอยกระทง ลอสแอนเจลิส
“ปู ไปรยา” สวยสง่าในลุคนางนพมาศ ฉลองยิ่งใหญ่ลอยกระทง ลอสแอนเจลิส
“ปู ไปรยา” สวยสง่าในลุคนางนพมาศ ฉลองยิ่งใหญ่ลอยกระทง ลอสแอนเจลิส
“ปู ไปรยา” สวยสง่าในลุคนางนพมาศ ฉลองยิ่งใหญ่ลอยกระทง ลอสแอนเจลิส
“ปู ไปรยา” สวยสง่าในลุคนางนพมาศ ฉลองยิ่งใหญ่ลอยกระทง ลอสแอนเจลิส
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น