HATSUNE MIKU เสิร์ฟความมันส์ยกฮอลล์ให้แฟนไทยแบบจัดเต็ม!! โชว์สุดล้ำคอนเสิร์ตเสมือนจริง “HATSUNE MIKU EXPO 2025”

สมการรอคอยของแฟน ๆ ชาวไทย สำหรับคอนเสิร์ต “HATSUNE MIKU EXPO 2025 in BANGKOK” ของนักร้องเสมือนจริงระดับโลก HATSUNE MIKU ที่มาเติมความสุข และพลังเสียงสุดล้ำให้แฟนคลับได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ ยูโอบี ไลฟ์ โดยมี AEG Presents Asia และ iMe Thailand ร่วมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้
ก่อนเริ่มงานบรรยากาศอบอวลไปด้วยสีสัน และพลังของคนรักมิกุ แฟนๆ หลายคนจัดเต็มคอสตูมสมความเป็นแฟนตัวยง โดยทันทีที่เปิดฉากการแสดงเสียงเชียร์ดังกระหึ่มทั่วฮอลล์ ก่อนที่ HATSUNE MIKU จะปรากฏตัวในรูปแบบสุดล้ำ พร้อมโชว์เพลงฮิตที่แฟนๆ รู้จักกันดี ทั้งจังหวะดนตรีสุดเร้าใจ เอฟเฟ็กต์ แสง สี สุดอลังการ และเซอร์ไพรส์แฟนๆ ทักทายเป็นภาษาไทย “สวัสดีค่ะ แบงคอก! ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน MIKU EXPO 2025 ค่ะ! ฉันตื่นเต้นมาก ในที่สุดก็ได้มาพบกับทุกคนที่นี่ พร้อมมั้ยคะ? ขอเสียงหน่อย!” ตลอดโชว์แฟนคลับทั้งฮอลล์ต่างร้องตามเซ็ตลิสต์ที่เรียงลำดับอย่างลงตัว อาทิ เพลง ‘Artifact, Vampire, God-ish, Solar System Disco, Bring it on, Red Land Marker, Deep Sea Girl, Ai Dee, Rolling Girl, Magical Cure, Shake It, Intergalactic Bound, Decarator, Melt’ ไต่ระดับความสนุกสลับกับโมเมนต์สุดซึ้ง! วิชวลดี! สเน่ห์ล้น! ที่ทำให้ผู้ชมแทบไม่อยากละสายตา โบกแท่งไฟสีฟ้าไปพร้อมกันอย่างสนุกสนาน
และยิ่งเติมความมันส์เมื่อเพื่อนๆ อย่าง “MEIKO, LUKA, RIN, LEN, KAITO” มาออนสเตจด้วย เรียกว่าทุกวินาทีเต็มไปด้วยความสุขสุดเหวี่ยง ในช่วงท้าย HATSUNE MIKU ได้เผยความประทับใจและขอบคุณเป็นภาษาไทยว่า “ขอบคุณสำหรับค่ำคืนที่น่าจดจำนะคะ ทุกคนที่นี่มีส่วนทำให้พวกเราได้มารวมกันในวันนี้ ฉันตื่นเต้นแล้วที่จะได้พบกับทุกคนอีกในครั้งต่อไปค่ะ แล้วเจอกันใหม่เร็วๆ นี้นะคะ”
ความประทับใจ และความสำเร็จของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำกระแสความนิยมของ HATSUNE MIKU ที่ยังคงร้อนแรงทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของศิลปินเสมือนจริงที่สามารถเชื่อมโยง ‘โลกดนตรี’ และ ‘โลกดิจิทัล’ เข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยหลังจากนี้ เตรียมไปหาแฟนๆ อีกหลายประเทศเพื่อพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งเสียงเพลง และวัฒนธรรมป๊อปแห่งอนาคต