รู้จัก “ราอูล โรชา กานตู” นักธุรกิจพันล้านชาวเม็กซิโก ผู้มากด้วยอิทธิพลในแวดวงอุตสาหกรรมและการลงทุน

“ราอูล โรชา กานตู” (Raúl Rocha Cantú) คือหนึ่งในนักธุรกิจชาวเม็กซิโกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคปัจจุบัน เขาเริ่มต้นเส้นทางธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยการจบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจเพียงอายุ 19 ปี ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นซีอีโอของบริษัท CYMSA Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรขนาดใหญ่ของเม็กซิโก และขยายกิจการออกสู่ตลาดต่างประเทศจนกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
หลังจากนั้น ราอูลขยายอาณาจักรธุรกิจเข้าสู่หลากหลายสาขา ทั้งธุรกิจ ร้านอาหารและศูนย์บันเทิง ภายใต้เครือข่ายขนาดใหญ่กว่า 29 แห่งใน 16 รัฐของเม็กซิโก มีพนักงานมากกว่า 4,000 คน รวมถึงธุรกิจ พลังงาน การก่อสร้าง การบินส่วนตัว การตลาด เทคโนโลยีค้าปลีก และยานยนต์ ผ่านบริษัทในเครืออย่าง Legacy Energy, BSE Combustibles, Century Aviation, Expansión 2000, Punto X Punto Promociones, TicketApp และ Ariston Automotive ทำให้ชื่อของเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนที่มีเครือข่ายหลากหลายและทรงอิทธิพล
อย่างไรก็ตาม ชื่อของราอูลเคยตกเป็นข่าวระดับโลกในปี 2011 จากเหตุการณ์ เพลิงไหม้ Casino Royale เมืองมอนเตร์เรย์ รัฐนูเอโวเลออน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการภายใต้การบริหารของเขา เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดจากการโจมตีโดยกลุ่มค้ายาเสพติด Los Zetas ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 50 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและหญิงตั้งครรภ์ เหตุการณ์นี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเม็กซิโกในยุคนั้น
ราอูล โรชา ถูกสอบสวนในฐานะเจ้าของกิจการจากข้อหาความบกพร่องด้านความปลอดภัยของอาคาร แต่ภายหลังเขายืนยันว่าไม่เคยถูกหมายจับ และสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนชนะคดีได้ หลังจากเหตุการณ์นั้น เขาเลือกย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ที่ ไมอามี สหรัฐอเมริกา และเริ่มกลับมาลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมอีกครั้ง
ราอูลถือเป็นนักธุรกิจที่สืบทอดตระกูลเศรษฐีรุ่นที่ 3 ของครอบครัวใหญ่ที่ดำเนินกิจการมานานกว่าร้อยปี ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน ไปจนถึงธุรกิจด้านความงาม เขามีประสบการณ์ในวงการบันเทิงและการจัดอีเวนต์ยาวนานกว่า 33 ปี พร้อมความสนใจในอุตสาหกรรมสร้างภาพลักษณ์และความงาม ซึ่งเขามองว่าเป็นช่องทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น ๆ ของตน เช่น โรงแรม รีสอร์ต และศูนย์บันเทิง
ด้วยพื้นฐานความเป็นผู้บริหารที่เติบโตจากธุรกิจอุตสาหกรรมหนัก สู่การขยายสู่ความบันเทิง พลังงาน และเทคโนโลยี ราอูล โรชา กานตู จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักลงทุนรุ่นใหม่ของเม็กซิโกที่มีทั้งวิสัยทัศน์ ความเฉียบแหลม และเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติอย่างแท้จริง