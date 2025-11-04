ตร.เรียกคู่กรณีแจง ปมนางงามฟิลิปินส์ถือหมอนโลโก้โปรโมทเว็บพนัน

ตำรวจ สน.วัดพระยาไกร เรียกคู่กรณีชี้แจงกรณีภาพนางงามฟิลิปินส์ถือหมอนติดโลโก้โปรโมทเว็บพนัน
จากกรณีที่กองประกวด มิสยูนิเวิร์ส ซึ่งมี นายราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ได้ให้นางงามผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำภาพประชาสัมพันธ์กาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ซึ่งผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง และสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประกวด โดยมีผู้หวังดีแจ้งมายังคณะเจ้าภาพจัดการประกวด ทำให้หน่วยรักษาความปลอดภัยเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบโดยด่วน พร้อมเรียก คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย เดินทางไปให้ปากคำและลงบันทึกประจำวันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ณ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร ถ.เจริญกรุง
ความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่า วานนี้
(3 พ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์ ผกก.สน.วัดพระยาไกร ทำการตรวจสอบกรณี นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทย แจ้งตำรวจให้ตรวจสอบ หลังองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ให้นางงามผู้เข้าประกวด โปรโมตเว็บพนันออนไลน์ ภายในโรงแรมเป็นการกระทำผิดกฎหมายไทย เพจ Miss Universe Thailand ได้ออกแถลงการณ์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโปรโมตกาสิโนออนไลน์ในครั้งนี้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คู่กรณีมาชี้แจงและหารือกันประเด็นดังกล่าว จากการตรวจสอบเจ้าภาพจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ประเทศไทยพบว่า หมอนที่ให้นางงามฟิลิปปินส์ถือมีสปอนเซอร์เว็บไซต์ของฟิลิปปินส์ และอาจไม่มีอยู่ในสปอนเซอร์ที่ตกลงซื้อลิขสิทธิ์มา
ภายหลังจากการพูดคุยเบื้องต้นจะมีการลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน ถ้าเกิดความเสียหายจะมาแจ้งความกรณีกระทำผิดกฎหมาย ส่วนประเด็นเรื่องเว็บไซต์ดังกล่าว หากผู้เสียหายประสงค์แจ้งความต้องตรวจสอบเพิ่มอีกว่าเป็นเว็บไซต์กาสิโนออนไลน์จริงหรือไม่ต่อไป