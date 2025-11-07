มิติใหม่วงการเพลง"วิน เวคิน" จัดหนัก บุกไลฟ์ "ยุ้ย ญาติเยอะ" ประกาศ ไม่ขายของมาขายเสียงโปรโมทซิงเกิลใหม่สุดพีค!

กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับแคมเปญ "ยุ้ยรับญาติ" ของนักร้องลูกทุ่งดังระดับตำนานอย่าง "ยุ้ย ญาติเยอะ" ที่เปิดไลฟ์สดขายสินค้าและต้อนรับแขกรับเชิญคนสนิทอย่างคึกคัก รวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆจนได้รับ
ความสนใจจากแฟน ๆ ทั่วประเทศ
ล่าสุด ทำเอาผู้ชมเซอร์ไพรส์กันทั้งไลฟ์ เมื่อนักร้องน้องใหม่เสียงนุ่ม "วิน เวคิน สิมะวรา" เจ้าของซิงเกิลฮิตที่โดนใจคนแอบรักอย่าง "ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง" ตัดสินใจบุกเข้าไลฟ์ของ "ยุ้ย ญาติเยอะ" ทันทีแต่เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ชมถึงกับต้องทึ่ง คือ "วิน เวคิน" ไม่ได้มาเพื่อขายของ หรือโปรโมทสินค้าเหมือนคนอื่น ๆ แต่กลับประกาศอย่างชัดเจนว่า ผมไม่ขายของขอมาขายเสียงแทน เหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นมิติใหม่ของการโปรโมทเพลงเพราะ "วิน เวคิน" ได้ใช้เวทีไลฟ์สดช่อง ยุ้ย ญาติเยอะ ในการร้องเพลงโปรโมทซิงเกิลใหม่ของตัวเองแบบสด ๆ แทนการขายสินค้าทั่วไปถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลง ที่นำพื้นที่การขายของออนไลน์มาเป็นเวทีแจ้งเกิดและประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงได้อย่างชาญฉลาด ใครที่พลาดไลฟ์สุดพีคนี้ไป ต้องรีบไปติดตามย้อนหลังเลยว่าการ "ไม่ขายของแต่ขายเสียง" ครั้งนี้ จะทำให้เพลง "ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง"เป็นที่คุ้นหูผ่านตาแฟนๆมากขึ้น
วินเปิดเผยในไลฟ์ว่า เห็นพี่ยุ้ยประกาศไลฟ์สดผมเป็นแฟนเพลงพี่ยุ้ยตั้งแต่เด็กๆเลยอยากไปร่วมสนุกในไลฟ์ด้วยแต่ไม่มีของจะขายเลยบอกทีมหลังบ้านพี่ยุ้ยว่าผมขอไปโมรโมทผลงานเพลงของผมแล้วกันเน้นไปแจมสนุกๆซึ่งได้เจอพี่ยุ้ยเป็นครั้งแรกด้วยพี่ยุ้ยน่ารักเป็นกันเองมากที่สำคัญไลฟ์ของพี่ยุ้ยสนุกมาก