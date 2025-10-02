บุกค้นโกดังสมุทรสาคร ยึดกาวตราช้างปลอมกว่า 2 หมื่นชิ้น มูลค่า 1.5 ล้าน

ปอศ.บุกค้นโกดังสมุทรสาคร 6 จุด ยึดกาวตราช้างปลอมกว่า 2 หมื่นชิ้น มูลค่า 1.5 ล้านบาท สุดแสบเขียนประกาศเตือนของปลอมไว้ในลังสินค้า-ให้รางวัลนำจับคนแจ้งเบาะแสผู้ผลิต
วันนี้ ( 2 ต.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ.พร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้า นำกำลังตรวจค้นแหล่งปลอมกาวตราช้าง 6 จุด ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร พร้อมจับกุมนายสรสิช (สงวนนามสกุล) อายุ 70 ปี ข้อหา “มีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียน เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร” ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 พร้อมตรวจยึดของกลาง กาววิทยาศาสตร์อีพ็อกซี่ (กาวตราช้าง) ที่ปลอมเครื่องหมายการค้า ALTECO, กล่องและบรรจุภัณฑ์ที่ปลอม/เลียนเครื่องหมายการค้า ALTECO รวมจำนวน 21,894 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 1,500,000 บาท
สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้า ว่ามีกลุ่มบุคคลได้ตระเวนขายส่งกาววิทยาศาสตร์อีพ็อกซี่ (กาวตราช้าง) ปลอมเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ ALTECO ให้ร้านค้าปลีกทั่วไป จึงได้สืบสวนจนพบสถานที่ผลิต กักเก็บ และจำหน่ายสินค้าดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 6 จุด ก่อนนำหมายค้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายงานว่าจากการตรวจสอบของกลางสินค้าปลอม พบผู้ต้องหาได้ใส่กระดาษซึ่งประกาศเตือนของปลอมไว้ในลังสินค้า พร้อมแอบอ้างให้รางวัลนำจับสำหรับผู้ที่ให้เบาะแสของผู้ผลิต หรือผู้ที่จำหน่ายสินค้าปลอมได้ พร้อมกับวิธีสังเกตสินค้าปลอมที่แอบอ้างขึ้นเพื่อสร้างความแนบเนียนให้กับตัวสินค้า ทั้งที่สินค้าที่ทำการตรวจยึดนั้นเป็นของปลอมทั้งหมด