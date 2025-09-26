เปิดไอเดียยกฟีลรีสอร์ตมาไว้ที่บ้าน! สร้างพื้นที่พักผ่อนในทุกตารางนิ้ว

ในวันที่ชีวิตต้องการการพักผ่อน ลองเปลี่ยนบ้านให้เป็น ‘โอเอซิสส่วนตัว’ ด้วยแนวคิดการออกแบบบ้านสไตล์รีสอร์ตที่ให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติ เปลี่ยนที่อยู่อาศัยธรรมดาให้กลายเป็นเซฟโซนสำหรับชาร์จพลังกายและใจที่ดีที่สุดได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอวันหยุดยาวอีกต่อไป
มาดูทริกเปลี่ยนบ้านง่าย ๆ ให้เป็นรีสอร์ต... ครบจบทุกมุมตั้งแต่รั้วจรดห้องนอน
Step 1: เริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรก แปลงโฉมพื้นที่ภายนอก
รีสอร์ตที่ดีเริ่มตั้งแต่การเดินเข้ามา “บ้าน” เองก็เช่นกัน เพียงปรับพื้นที่หน้าบ้านด้วยสวนแนวตั้ง ปลูกไม้กระถางฟอร์มสวย หรือเพิ่มไม้เลื้อยให้ร่มเงา แค่นี้ก็ได้ทั้งความเขียวสดชื่นและช่วยลดอุณหภูมิรอบบ้าน เสียงใบไม้กระทบลมก็กลายเป็น ASMR ธรรมชาติที่ฟังแล้วสบายใจ
และหากมีพื้นที่และงบประมาณ สระว่ายน้ำเล็ก ๆ ก็จะเป็นมุมพักผ่อนชั้นยอด จะลงไปแช่ตัวหลังเลิกงาน หรือจัด Pool Party กับเพื่อนในวันหยุดก็เพิ่มชีวิตชีวาได้ดี ส่วนข้าง ๆ สระสามารถออกแบบเป็นโซน Outdoor ที่มีชิงช้า แต่อย่าลืมเลือกส่วนของบริเวณฝ้าริมสระที่ดี เพราะบริเวณนี้ที่มีโอกาสเจอความชื้นจากฝน และจากสระน้ำ เลือก แผ่นยิปซัมเวเทอร์บล็อค ตราช้าง ที่มีคุณสมบัติ กันน้ำ กันร้อน กันรา ลดปัญหาการบวม การหดตัว การแตกร้าว หรือคราบราดำของแผ่น โดยมีรูปแบบให้เลือกทั้งรุ่นแบบเรียบ และรุ่นแบบรูระบายอากาศ ได้ฝ้าสวย สบายตาตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้าน
Step 2: ดีไซน์ภายใน เติมเต็มบรรยากาศแห่งการพักผ่อน
เมื่อพื้นที่ภายนอกพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาของการตกแต่งภายในให้ได้ฟีลลิ่งเหมือนกำลังเช็กอินเข้าห้องพักสุดสวย โทนสีและวัสดุคือหัวใจที่จะสร้างบรรยากาศให้ภายในบ้านรู้สึกเหมือนพักรีสอร์ต เลือก Earth Tone อย่างขาว ครีม เบจ น้ำตาลอ่อน หรือเขียวหม่น เพื่อความสงบสบายตา ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ หวาย ผ้าลินิน หรือของตกแต่งจากหิน ดินเผา เพื่อเสริมความอบอุ่นเป็นธรรมชาติ
สำหรับ “ห้องนั่งเล่น” ในฐานะหัวใจของบ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสร้าง ‘บรรยากาศที่เป็นส่วนตัว’ เพื่อสร้างความสงบ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่ต้องการสมาธิ เลือกใช้ ระบบผนังโซลิดวอลล์ วี 2 ตราช้าง จึงตอบโจทย์ เพราะกันเสียงได้สูงสุดถึง 52 dB* (เมื่อใช้รุ่นไฮเอสทีซี ติดตั้งร่วมกับฉนวนกันเสียง) เสียงจากภายนอกจึงไม่เป็นอุปสรรคในการทำกิจกรรม ทั้งยังแข็งแรงมั่นคง สามารถยึดแขวนทีวีหรือของตกแต่งหนักได้ถึง 20 กก./จุด เมื่อใช้พุกพลาสติก ให้คุณได้ดื่มด่ำกับภาพยนตร์สนุก ๆ หรือหนังสือเล่มโปรดได้อย่างเต็มที่
Step 3: บ้านที่ดีต้องสวยอย่างยั่งยืน
บ้านสไตล์รีสอร์ตที่สมบูรณ์แบบ ฝ้าเพดานต้องทนชื้นโดยเฉพาะห้องที่มีจุดเสี่ยงอย่างในห้องน้ำ หรือห้องครัว หากบ้านสวยเจอกับปัญหาฝ้าขึ้นคราบดำ จากความชื้น อาจสร้างความกังวลใจระยะยาว การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ แผ่นยิปซัมมอยส์บล็อค ตราช้าง ทนชื้น ถูกออกแบบมาเพื่อสู้ความชื้นโดยเฉพาะ หมดปัญหาแผ่นบวมหรือแอ่นตัว ให้คุณพักผ่อนในบ้านได้อย่างสบายใจ นอกเหนือจากความสวยงามแล้ว การตัดสินใจเลือกวัสดุยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจโลกรอบตัว การเลือกใช้วัสดุคาร์บอนต่ำอย่าง แผ่นยิปซัมมอยส์บล็อค ตราช้าง ทนชื้น ที่ได้รับการรับรอง ‘ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์’ จาก TGO จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะบ้านที่น่าอยู่ที่สุด คือบ้านที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเราในวันนี้ โดยไม่สร้างภาระให้กับโลกในวันข้างหน้า
การลงทุนรีโนเวทบ้านให้เป็นเหมือนรีสอร์ตส่วนตัว ไม่ใช่แค่การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ แต่คือการลงทุนกับ ‘คุณภาพชีวิต’ และ ‘ความสุข’ ในทุกๆ วัน
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siamgypsum.com และ www.q-chang.com
ขอบคุณข้อมูลจาก ยิปซัมตราช้าง