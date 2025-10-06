แพร ชนา - กอกี้ กวิสรา - แป้งร่ำ - New country - ALALA ร่วมเติมพลังใจ มอบรอยยิ้มแก่น้องๆ ผ่าน มูลนิธิพลังน้ำใจไทย

ศิลปินจากจีเอ็มเอ็ม มิวสิค นำโดย แพร ชนา, กอกี้ กวิสรา, New Country และ ALALA ขนเพลงฮิตและพลังใจแบบจัดเต็ม ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต “พลังน้ำใจไทย Power of Thai รวมน้ำใจ ปีที่ 13” ภายในงาน SUSTAINABILITY EXPO ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก โดยศิลปินแต่ละคนได้นำเพลงฮิต ทั้งแดนซ์สุดมันเพลงเพราะซึ้งกินใจ ไปจนถึงชวนแฟนๆ ร่วมร้องและโยกไปด้วยกันทั้งฮอลล์ ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนการฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ และภัยธรรมชาติ ให้กลับมามีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ปกติ ซึ่งเป็นการรวมพลังน้ำใจจากหลากหลายภาคส่วน ที่ไม่เพียงสร้างความสุขบนเวที แต่ยังสร้างคุณค่าทางสังคม คืนรอยยิ้มและความหวังให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล
นอกจากนี้ แป้งร่ำ ศิวนารี ยังร่วมกิจกรรมส่งมอบโรงเรียนบ้านปางห้า จังหวัดเชียงราย กับคณะทำงานมูลนิธิพลังน้ำใจไทย ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่คุณครู รวมถึงนักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มสดใสของน้องๆ แป้งร่ำไม่พลาดหยิบไมค์ พร้อมชวนทุกคนร่วมร้องและปรบมือตามอย่างสนุกสนานทั่วทั้งโรงเรียน ทำให้วันนั้นเต็มไปด้วยความสุข ความหวัง และความทรงจำดีๆ
แป้งร่ำ ศิวนารี เปิดเผยว่า การที่แป้งร่ำได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งมอบโรงเรียนบ้านปางห้าครั้งนี้ นอกจากจะได้มามอบกำลังใจให้น้องๆ แล้ว ยังร่วมร้องเพลง สร้างสีสันและเติมความสุขเล็กๆ ได้เห็นน้องๆ โชว์ความสามารถอย่างสนุกสนาน มีรอยยิ้มที่สดใส แป้งร่ำเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะเป็นความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ
ด้าน กอกี้ กวิสรา หนึ่งในศิลปินที่ร่วมขึ้นเวที เปิดเผยว่า กอกี้รู้สึกดีใจค่ะ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตพลังน้ำใจไทยครั้งที่ 13 ได้เห็นความตั้งใจของหลายๆ คน ในการร่วมแรงร่วมใจผลักดันโครงการดีๆ แบบนี้ อยากฝากถึงเด็กๆ ทุกคนว่า พี่ก็เป็นหนึ่งในเด็กไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจและถูกส่งต่อสิ่งดีๆ มาให้เหมือนกัน อยากให้ทุกคนเต็มที่กับการศึกษาและเป็นเด็กดีต่อไปนะคะ
สำหรับ มูลนิธิพลังน้ำใจไทยยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านขวัญกำลังใจ การสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์การเรียน รวมถึงแนวทางเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียน โดยมีภาคเอกชนไทย 12 องค์กร จับมือร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ตั้งแต่วิกฤติอุทกภัยปี 2554 จนถึงปัจจุบัน