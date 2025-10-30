T&B ผนึก ABLO แพลตฟอร์มแฟชั่นชื่อดังระดับโลก นำ “Out of the Nest” ผลิตสินค้าคอลเลกชันใหม่ พร้อมจัดส่งได้ทั่วโลก

T&B Media Global โดย ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ จับมือ ABLO เแพลตฟอร์มสร้างสรรค์สินค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่กำลังสร้างความฮือฮาให้กับวงการแฟชั่นและเทคโนโลยี และเป็นครั้งแรกของการร่วมมือกันด้วยปรากฏการณ์ใหม่ของการนำแอนิเมชันสัญชาติไทยอย่าง “Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” ผสานกับเทคโลโลยี AI ของ ABLO ออกมาในรูปแบบของแฟชั่นหลากหลายรูปแบบ เช่น เสื้อยืด หมวก กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และที่พิเศษสุดที่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะกับ เสื้อฮู้ด ที่นำคาแรกเตอร์ของ Out of the Nest มา collab กับแบรนด์ Adidas ผ่านแพลทฟอร์ม ABLO ซึ่งปัจจุบัน ABLOได้ผลิตสินค้าให้กับแบรนด์สินค้าชื่อดังมาแล้วมากมาย อาทิ Smiley® - Balmain Paris - Adidas - Crocs
ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท T&B Media Global (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “เราไม่ได้สร้างเพียงแค่ภาพยนตร์แอนิเมชันเท่านั้น แต่เป็นการนำ IP มาต่อยอดให้กับผู้ที่ชื่นชอบและรักในตัวละคร และมีประสบการณ์ร่วม หลังจากการชมแอนิเมชัน ดังนั้นโปรเจกต์ Out of the Nest x ABLO จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมทั่วโลกได้สัมผัสความน่ารักของตัวคาเร็กเตอร์
สามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่าน ABLO แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแฟชั่นแห่งอนาคต ก็ได้ตอบโจทย์ของผู้ชมที่รักในแอนิเมชัน ด้วยคอลเลกชันเสื้อและสินค้าที่ดีไซน์จากคาแรกเตอร์ของภาพยนตร์ในหลากหลายรูปแบบ สำหรับแฟนที่รักในแอนิเมชันได้เป็นเจ้าของ”
“Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” แอนิเมชันสัญชาติไทย ที่ฉายมาแล้วกว่า 98 ประเทศทั่วโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ ฯลฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผ่าน AI platform ชื่อ ABLO และชมสินค้าได้ที่ https://ablo.ai/shop/community/ootn?page=2 โดยสามารถจัดส่งได้ทั่วโลก