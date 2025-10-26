ดารา-ประชาชน ถวายอาลัย รับเสด็จเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยบางคนมาปักหลักรอตั้งแต่เมื่อวาน (25 ต.ค.2568)
โดยขบวนจะมุ่งหน้าออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม 4 มุ่งหน้าสามย่าน จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา ผ่านกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนิน สู่พระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
สำหรับศิลปินดาราที่มารับเสด็จพระบรมศพ นอกจากจะตั้งใจมาถวายความอาลัยแล้ว ก็ยังมาทำกิจกรรมอาสาทั้งแจกน้้ำอาหาร รวมไปถึงรับส่งประชาชนผู้มาร่วมงาน