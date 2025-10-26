ขบวนพระบรมศพ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เคลื่อนจาก รพ.จุฬาลงกรณ์ มุ่งสู่พระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (26 ต.ค.) เวลา 16.26 น. ขบวนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออกจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เคลื่อนมายัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ตามรถยนต์หลวงพระบรมศพ
ทั้งนี้ มีประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เฝ้าส่งเสด็จด้วยความอาลัยตลอด 2 ข้างทาง โดยเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ เริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์ เลี้ยวขวาถนนพระราม 4 มุ่งหน้าสามย่าน จากนั้น เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายถนนศรีอยุธยา ผ่าน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนิน ไปยังพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
