“ดา เอ็นโดรฟิน” เสิร์ฟเพลงฮิต เวอร์ชั่นออริจินัล แบบนันสต๊อป ร้องตาม พร้อมร้องไห้ไปด้วย ใน DA20th CONCERT “THE ENDORPHINE EFFECT”

สร้างปรากฏการณ์ความฟินสมการรอคอยให้หายคิดถึงกันไปเลยตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม สำหรับเพื่อนสนิทที่มารวมตัวร้องเพลงของ “ดา เอ็นโดรฟิน” ตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายดังกึกก้องสนั่นทั่วทั้งฮอลล์ ในทุกที่นั่งทั้งสองรอบการแสดง เมื่อวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม 2568 ณ Royal Paragon Hall โดยก่อนหน้านี้ได้สร้างกระแสการขายบัตร Sold Out อย่างรวดเร็ว สมกับเป็นคอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี Jula’s Herb presents DA20th CONCERT “THE ENDORPHINE EFFECT” ที่ไม่ได้เป็นเพียงคอนเสิร์ตธรรมดา แต่กลายเป็นแลนด์มาร์กของการรวมตัวเหล่าเพื่อนสนิท ที่เติบโตมาพร้อมกับผลงานเพลงฮิตตลอด 20 ปี ที่ผ่านมาของ “ดา เอ็นโดรฟิน” ทุกเพลงล้วนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะสุข เศร้า รัก หรืออกหัก ได้ถูกกดรีเพลย์ด้วยความตั้งใจของ CHANGEshowbiz ผู้จัดคอนเสิร์ตแห่งบ้าน CHANGE2561 ภายใต้การดูแลของ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ที่พิถีพิถันในทุกดีเทลโชว์ระดับพรีเมียมยึดหัวใจผู้ชมด้วยความละเอียดในทุกขั้นตอน ทั้งระบบเสียง แสง โปรดักชัน เวที และโชว์ที่ถูกออกแบบอย่างใส่ใจ พร้อมพาเพื่อนแท้ทางดนตรีของ “ดา” ป๊อบ ปองกูล กับเพื่อนต่าง Gen ต่างสีสันดนตรี นนท์ ธนนท์ , ลำไย ไหทองคำ และนุนิว ชวรินทร์ มาร่วมกระตุ้นแฟนๆให้ “หลั่งสารความสุข” สมกับคอนเซปต์ “THE ENDORPHINE EFFECT” นอกจากนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายบัตรยังมอบให้กับ “มูลนิธิเพื่อนหญิง” เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทุกรูปแบบ นี่จึงไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือ “งานรวมพลเพื่อนสนิท” ที่สะท้อนพลังของศิลปินหญิงผ่านแนวดนตรี ความรัก ความห่วงใย และมิตรภาพ ที่สมบูรณ์ที่สุด
ทั้งสองค่ำคืนเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มไปทั่วทั้งฮอลล์อย่างต่อเนื่อง แค่เสียงร้อง “ได้ยินไหม ” ดังขึ้น เสียงกรี๊ดบวกเสียงตะโกนร้องเพลงก็ผสานรวมเป็นเสียงที่เพราะที่สุด จนต้องขอพูดเลยว่านี่แหละ คือ “การมาดูคอนเสิร์ตของจริง” พลัง เอ็นโดรฟินสูบฉีดแรงจน #JulasHerbxDa20Concert พุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 บน X (Twitter) และด้วยความเป็น “ดา เอ็นโดรฟิน” ที่รู้จักแฟนเพลงของเธอมากที่สุด และรู้ว่าสิ่งที่แฟนๆเพื่อนสนิทต้องการที่สุดในคอนเสิร์ตนี้คือ อยากตะโกนร้องเพลงให้หายคิดถึง ก็ได้เปิดโชว์แบบไม่มีกั๊กจัดเพลย์ลิสต์มารัวๆ “น้ำเต็มแก้ว” , “เธอมีฉัน ฉันมีใคร”, “เมื่อเขามา ฉันจะไป” , “ดอกราตรี” และ “ภาพลวงตา” ก่อนที่จะฉีกทุกธรรมเนียมคอนเสิร์ต ด้วยการเปิดตัว SPECIAL GUEST ป๊อบ ปองกูล , นนท์ ธนนท์ , ลำไย ไหทองคำ และนุนิว ชวรินทร์ ผสานทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนสนิทด้วยเพลง “สิ่งสำคัญ” จนผู้ชมกรี๊ดสนั่นก่อนจะโดนเซอร์ไพร์สกลับจาก “โฟร์ ศกลรัตน์” นางเอก MV เพลงเพื่อนสนิท ที่หอบช่อดอกไม้มาให้กำลังใจหน้าเวทีพาแฟนๆเหมือนกด REWIND ไปยังจุดเริ่มต้นของความสำเร็จผ่านเพลงแจ้งเกิด
บรรยากาศอบอุ่นขึ้นไปอีกครั้ง “ตำนานคู่จิ้นก่อนกาล” ป๊อบ x ดา มากับเพลงที่ทำให้ทั้งคู่รู้จักกันในเพลง “ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ” ซึ่งมองไปรอบคอนเสิร์ตจะเห็นแต่โทรศัพท์ที่มีจุดสีแดงกด RECORD ซีนนี้ไว้เป็นความทรงจำ ก่อนจะเล่าถึงความผูกพันของทั้งคู่ตลอด 18 ปีที่ทั้งสองคนร่วมเดินทางบนถนนสายดนตรีมาด้วยกัน จนเข้าเพลงที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งของ ป๊อบ x ดา ออกมาเป็นเพลง “สลักจิต” เพลงที่ตอกย้ำว่าเพื่อนแท้ไม่ว่าจะหวนกลับมาร่วมงานกันกี่ครั้งเพลงนั้นก็ฮิตเสมอ ก่อนจะยกเวทีให้ ป๊อบ ถ่ายทอดเพลงสุดคลาสสิก “คนที่ไม่เข้าตา” ด้วยเสียงอบอุ่นและทรงพลัง ทำเอาผู้ชมอินและร้องตามกันทั้งฮอลล์
บรรยากาศในฮอลล์ถูกจุดติดไฟอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อ ดา เอ็นโดรฟิน ขึ้นเวทีอีกครั้งในลุคบอดี้สูทสีดำสุดเท่ ส่งพลังเสียงสะกดใจแบบตัวแม่ตัวมัมกับเพลง “สักวาปากหวาน” และ “แสบ” ก่อนสร้างเซอร์ไพรส์สุดพีคกับแขกรับเชิญสุดแซ่บ ลำไย ไหทองคำ ที่เคลียร์คิวล่วงหน้ากว่า 1 ปี เพื่อมาร่วมโชว์บนเวทีนี้โดยเฉพาะ ทันทีที่เพลงขึ้น เสียงกรี๊ดดังก้องไปทั้งฮอลล์ ลำไยปล่อยของไม่มียั้ง ทั้งพลังเสียงระดับพ่นไฟและโชว์สเต็ปแดนซ์แบบไม่มีพักจัดเต็มเอนเนอร์จี้ในเพลง “ยายแล่ม” ม่วนจอยกันแบบสุดเหวี่ยง บนเวทีลำไยได้เผยความในใจซึ้งๆน้ำตาคลอเบ้าว่า “ดีใจที่ได้มายืนบนเวทีเคียงข้างไอดอลในดวงใจ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมาคือวันเกิดการได้มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของพี่ดา เป็นของขวัญวันเกิดชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตขอบคุณมากๆนะคะ” จังหวะนี้ดาก็ขอมอบเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในสไตล์ลำไย ก่อนจะยกเวทีต่อให้ลำไยใส่เต็มแม็กต์จัดเพลง “นักรบนิรนาม” ปลุกใจแฟนเพลง สมศักดิ์ศรีตัวแม่แห่งยุคของแทร่
อีกหนึ่งไฮไลท์ “ดา” ได้พาผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงโหมดเพลงทรงพลัง กับเพลงฮิต “สองใจ” ที่มียอดวิวทะลุ 300 ล้านวิว และเป็นการนำเพลงนี้มาโชว์ในคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งแรก จากนั้นก็รัวเมดเลย์เพลงระดับตำนานเป็นการเช็คความเป็นแฟนพันธุ์แท้ “แค่บางครั้ง”, “ไม่ขอก็จะให้”, “ดูแลเขาให้ดีๆ”, “เรื่องของเรา”, “คืนข้ามปี”, “รักครั้งใหม่” ซึ่งแฟนๆก็ร้องตามกันดังสนั่นเป๊ะทุกท่อนร้อง จัดเต็มทุกท่อนฮุก
ก่อนจะเปลี่ยนเฉดสีคอนเสิร์ตเป็นความนุ่มละมุนสดใส !! ยกระดับเสียงกรี๊ดดังขึ้นอีกสเต็ป เมื่อ นุนิว ปรากฏตัวพร้อมเพลง “รักแท้” จากนั้นความฟินพุ่งต่อไม่หยุด! กับการผสานเพลงฮิต “หมอนอิง” เข้ากับเพลง “ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน” ที่ทำให้เพลงจาก 2 ยุค เมื่อผสมกันแล้วสามารถเข้ากันและมีความหมายยิ่งกว่าเดิม จากนั้นดาก็ขอบคุณนุนิวที่เป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้สมบูรณ์ ปิดฉากโมเมนต์ช่วงสุดน่ารักนี้ด้วยเพลง “รักเอย” ที่ดาชวนนุนิวเต้นแจกความสดใสไปทุกที่นั่ง
และอีกซีนไฮไลท์เซอร์ไพรส์ “ดา” ที่ละลายใจที่สุดในค่ำคืนวันอาทิตย์ เมื่อทุกคนได้ชม VTR เดนิส ไทยคูน ถ่ายทอดความรู้สึกซาบซึ้งจากหัวใจที่มีต่อภรรยา ก่อนที่จะปรากฏตัวเซอร์ไพรส์บนเวทีพร้อมคุกเข่ามอบ ช่อดอกทานตะวัน ดอกไม้สุดโปรดของดา ให้กับภรรยาสุดที่รัก จากนั้นได้สลับสวิตช์เปลี่ยนโหมดจากซึ้งสุดใจสู่ความสนุกให้ได้โยกตาม ด้วยเพลง “ถ้าเธอ OK” ที่ทั้งคู่ขึ้นเวทีร้องด้วยกัน พร้อมภาพประกอบบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวสุดอบอุ่น และทันทีที่เพลงจบความประทับใจก็เพิ่มขึ้นอีกขั้นเมื่อ “เดเมี่ยน” ลูกชายคนโต ขึ้นเวทีพร้อมดอกกุหลาบสีแดงมอบให้มัมมี้ “ดา” ทำเอาใจฟูเป็นที่สุด
จากนั้นอัพเลเวลความสุขขึ้นไปอีกกับแขกรับเชิญ Secret นนท์ ธนนท์ ที่ก้าวขึ้นมาส่งต่อมวลประสานพลังเสียงกับ “ดา” ที่ทั้งทรงพลังและละมุนหูกับเพลง “ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน” และ “พิง” ก่อนปิดท้ายซีนนี้ด้วยเพลง “โต๊ะริม” เวอร์ชั่นชวนโยกตามกรูฟ ทำแฟนใจละลายตามเนื้อเพลง
อีกหนึ่งโมเมนต์เซอร์ไพรส์สุดอบอุ่นในงานของเฉพาะคืนวันเสาร์ให้กับดาคือการที่แฟนเพลงร่วมให้สัมภาษณ์ในการทำ “แฟนโปรเจกต์” สื่อความรู้สึกจากใจ ถ่ายทอดความรักและความขอบคุณผ่านเสียงและข้อความสะท้อนความผูกพันอันยาวนานที่มีให้กับ “ดา”
เสียงเพลงและภาพแห่งความทรงจำพาแฟนๆ ทั้งฮอลล์เดินทางสู่ช่วงสุดท้ายของโชว์ ดา เอ็นโดรฟิน ได้กดรีเพลย์เพลง “การเดินทางที่แสนพิเศษ” เพื่อขอบคุณจากใจถึงทุกคนที่ร่วมเดินทางเคียงข้างกันมาตลอด 20 ปี ก่อนจะปลดปล่อยพลังความสุขแบบไม่มีกั๊กกับ “ชีวิตนี้สั้นจะตาย” ตามด้วยซีนสุดเซอร์ไพรส์ที่เจ้าตัวหยิบเพลงยุคเดบิวต์ประกวดอย่าง “ไม่ยากหรอก” ของ ติ๊นา และ “คนที่ถูกรัก” ของ Bodyslam มาคัฟเวอร์แบบมันส์สุดเหวี่ยง ก่อนจะไปกันต่อกับเพลง “ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ” และ “อย่าทำให้ฟ้าผิดหวัง” และส่งท้ายชวนแฟนๆเพื่อนสนิททุกคนอังกอร์เพลง “สิ่งสำคัญ” นี่จึงไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ตธรรมดา…แต่มันคือ “การเดินทางที่ไม่มีวันจบ” ของศิลปินผู้เป็นตำนานตัวจริงของวงการเพลงไทย ที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้ผู้ฟังเสมอ
ติดตามภาพบรรยากาศและความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้เพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของ CHANGE2561 และ CHANGEshowbiz
เจอกันใหม่กับ #คอนเสิร์ตพี่ฉอดCHANGEshowbiz เร็วๆ นี้