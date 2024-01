ประเทศไทยฉลองเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ 2024 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia หนึ่งเดียวของไทย ใจกลางเมือง

เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia ต้อนรับศักราชใหม่ 2024 ท่ามกลางพลุอลังการใจกลางกรุงเทพมหานคร ผสาน Futuristic Fireworks สุดล้ำบนจอ panOramix ใหญ่ที่สุดในโลก สุดมันส์กับโชว์ดีที่สุดตลอดกาลจากสุดยอดศิลปิน K-Pop Youngjae Got 7, C-Pop แพทริค ณัฐวรรธ์ และ T-Pop นำโดย 5 Headliner ศิลปินไทย: พีพี-กฤษฏ์ และบิวกิ้น-พุฒิพงศ์, โบกี้ไลออน และนนท์ ธนนท์ x อิ้งค์ วรันธร เสริมทัพด้วยศิลปินท็อปชาร์ตทุกอวอร์ดกว่าครึ่งร้อยชีวิต พร้อมถ่ายทอดวินาที Countdown ทั่วกรุงเทพ ช่วง 15 นาทีสุดท้ายของปี บนจอแพลนบีครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ ที่ AiA Tower, สี่แยกนานา, แยกสุรศักดิ์, ดินแดง ทางด่วนศรีรัช, แยกวิทยุ, โรงแรมแอสเทรา สาทร, แยกชิดลม, อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์, แยกประตูน้ำ และหน้าศูนย์การค้าทั่วประเทศ ได้แก่ เวสต์เกต, ลาดพร้าว, เชียงใหม่, เชียงใหม่แอร์พอร์ต, สมุย, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่, ขอนแก่น, พัทยา, ภูเก็ต ยิ่งใหญ่สมกับเป็น Times Square of Asia นอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ยังปักหมุดความมันส์ทั่วประเทศในงาน Thailand Countdown 2024 บนแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ทั่วไทย ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต, สมุย, หาดใหญ่, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา, จันทบุรี, ชลบุรี และ เวสต์เกตโดย เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนชั้นนำ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด, บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำ World’s Entertainment Countdown อันดับหนึ่งตลอดกาล ยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ ด้วยวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ ที่ผู้คนนับแสนพร้อมใจร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ปี 2024ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เราได้สร้างปรากฎการณ์สุดยิ่งใหญ่อย่างเช่นทุกปี เป็นสัญลักษณ์แห่งการฉลองข้ามปีของประเทศไทย สร้างโมเม้นท์แห่งปีเช่นเดียวกับแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ทั่วโลก นอกจากในไทยแล้ว ปีนี้เซ็นทรัลเวิลด์ร่วมโมเม้นท์เคานต์ดาวน์กับคนทั่วโลก บนจอ Times Square New York เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกัน และปิดท้ายค่ำคืนสุดท้ายของปี ด้วย Futuristic Fireworks สุดตระการตาพลุ 180 องศา ผสมผสานพลุจริงกับพลุศิลปะบนจอ panOramix นอกจากนี้ ยังเป็นแห่งเดียวที่รวบรวมศิลปินนักร้อง K-Pop, C-Pop และ T-Pop บนเวทีเดียวกัน กระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงปลายปีให้คึกคักพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”คอนเสิร์ตแบ่งเป็น 5 Genre เริ่มจากศิลปินรุ่นใหม่ The Futuristic นำโดย DVI, bXd, Perses, Alala, Tigger สนุกสุดมันส์กับ bamm, BUS, Proxie ตามด้วย The Master ที่เปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเอง โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล และ ทรีแมนดาวน์ พบ The Collab ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นำโดย Trinity x PSYCHIC FEVER พร้อมส่งต่อให้ The New Legendary ที่ 5 Headliners สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กับการคอลแลปส์กันของ นนท์ ธนนท์ x อิ้งค์ วรันธร, ร่วมด้วย และโชว์พิเศษหนึ่งเดียวที่เซ็นทรัลเวิลด์ของ โบกี้ไลออน และ พีพีXบิวกิ้น ปิดท้ายด้วย The Phenomenon การปรากฏตัวบนเวทีเคานต์ดาวน์ระดับโลก ของ ยองแจ เมนโวคอลแห่งวง GOT 7 และ “แพทริค - ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์”Futuristic Fireworks บนจอ panOramix สร้างสรรค์โดยศิลปินไทย ไป-ธนา แสงศร และ เหนือ-จักรกฤษณ์ อนันตกุล #JackkritXPaiLactobacillus ทั้งหมด 5 องก์องก์ที่ 1 The Futuristic เชื่อมั่นในศักยภาพ พร้อมรับทุกความท้าทายกล้าพัฒนาทำสิ่งใหม่ เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีสำหรับทุกชีวิต และส่งต่อรากฐานอันยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไปองก์ที่ 2 The Master เปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเอง มุ่งมั่นรังสรรค์สิ่งใหม่ และประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างมาตรฐานแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมองก์ที่ 3 The Collab ผนึกพลังร่วมสร้างสรรค์ กรุยทางสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งนวัตกรรมสุดล้ำ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นองก์ที่ 4 The New Legendary ยืนหนึ่งเรื่องความสามารถ และพัฒนาไม่หยุดยั้ง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ในฐานะต้นแบบแห่งความสำเร็จ และผู้สร้างแรงบันดาลใจองก์ที่ 5 The Phenomenon ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองสู่การเริ่มต้นใหม่ ที่น่าจดจำไปตลอดกาล