ปังทั่วโลก! “พูห์-พาเวล“ เดทแรก จัดเต็มกว่า 3 ชั่วโมง ใน “POOH PAVEL FIRST DATE“ ทุกวินาทีเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข

มีแต่คำว่าคุ้มค่าและความประทับใจในทุกวินาทีเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข นับเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของเรื่องราวดีดีตลอดสามชั่วโมงเต็ม ใน “POOH PAVEL FIRST DATE” Presented by มาม่า เพราะเป็นเดทแรก จึงได้ใกล้ชิด สนิทกว่าที่เคยใกล้ ของ 2 หนุ่ม พาเวล นเรศ และ พูห์ กฤติน พระเอก - นายเอก จาก “PIT BABE THE SERIES” ซีรีส์ Boys Love จาก CHANGE2561 ที่ประสบความสำเร็จอย่างรุนแรงครองใจแฟนๆในไทยและระดับสากลไปทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการได้ร่วมงานกันครั้งแรกและได้ก้าวเดินไปด้วยกันของเด็กผู้ชายสองคนที่มี ความฝัน ความหวัง และความตั้งใจเหมือนกัน ระหว่าง พูห์ พาเวล ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ทั้งคู่ได้จูงมือเดินทางร่วมกันมาในฐานะพาร์ทเนอร์ก็ได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพ ทำให้สิ่งที่พวกเขาได้รับคือความรักจากแฟนๆทุกคน ทำให้เดทแรกนี้ พูห์ พาเวล ต่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจตั้งใจฝึกซ้อมร้อง ซ้อมเต้น อย่างเต็มที่ให้เวลากับทุกวินาทีในตารางซ้อมในทุกวันกว่าสองเดือน เพื่อมอบงานนี้เป็นของขวัญขอบคุณให้กับ FC ทุกคน ทุกด้อม ที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอด โดย พูห์ พาเวล ได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากข้างในหัวใจผสมผสานเข้ากับโชว์สุดพิเศษผ่านลิสต์เพลงแบบจัดเต็ม แถมเอ็นจอยทุกวินาทีกับแฟนๆปล่อยเอนเนอจี้ร้องเต้นมากระชากอะดรีนาลีนของทุกคนให้พลุ่งพล่านแบบฉุดไม่อยู่ ท่ามกลางโปรดักชั่นสุดอลังการของเวทีแบบ 360 องศา จัดเต็มด้วยแสง สี เสียง กราฟฟิกดีไซส์บวกกับเอฟเฟ็กต์ต่างๆที่ CHANGE SHOWBIZ เนรมิตขึ้นได้อย่างอลังการสมบูรณ์แบบ สร้างความประทับใจในทุกโมเมนต์ทุกช่วงเวลาเมื่อวัน เสาร์ ที่ 10 สิงหาคม ที่ TRUE ICON HALL ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศหน้างาน “POOH PAVEL FIRST DATE” เหล่ามัมหมีต่างพร้อมใจกันยกป้ายไฟ หอบดอกไม้เงินช่อมาอย่างอลังการมากมายจนล้นหน้าฮอลล์ และยังได้จัดบู๊ทเพื่อเป็นกำลังใจให้เมนตัวเองกันอย่างจัดเต็ม เริ่มต้นสตาร์ทก็ปาโมเมนต์ความฟินกันแบบนันสต็อป เปิดประเดิมด้วย VTR ข่าวชวนสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่าง พูห์ พาเวล เพื่อให้ทุกคนหายคาใจ พูห์ พาเวล ได้ปรากฏตัวในชุดหล่อราวกับเจ้าชายที่หลุดออกมาจากเทพนิยาย ออกมาเคลียร์ข่าวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ผ่านเพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน พร้อมโมเมนต์สุดอบอุ่นหัวใจหวานจนล้นเวทีเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ก่อนจะกระชากอารมณ์ไปมันส์สุดเหวี่ยงกับเพลง คู่กัด ฟีลพ่อแง่แม่งอนสุดคิ้วท์ทำเอาแฟนๆอดใจไม่ไหวโยกตัวตามกัน จากนั้น พูห์ พาเวล ได้กล่าวเปิดงานพร้อมประกาศขอรันโชว์เดทแรกนี้เองโดยไม่มีพิธีกร พร้อมกล่าวคำ สวัสดีทักทายและต้อนรับแฟนๆนับพันคนที่อยู่ภายในฮออล์และแฟนๆที่ดูไลฟ์จากทั่วโลก เข้าสู่ “POOH PAVEL FIRST DATE” เพราะเป็นเดทแรก จึงได้ใกล้ชิด สนิทกว่าที่เคยใกล้ พร้อมกับพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจ สำหรับเดทแรกที่สุดพิเศษตลอดจนการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสุดซึ้งสุดฟินจนแทบจิกหมอนก่อนจะเข้าสู่ช่วงเซอร์ไพร์สแรกที่พาเหล่า มัมหมี ลุ้นระทึกไปทั่วฮอลล์ กับกิจกรรม Lucky Fan เพื่อหาผู้โชคดี 2 ท่าน อัพเกรดที่นั่งได้ขึ้นไปนั่งแบบใกล้ชิดบนเวที งานนี้บอกได้คำเดียวว่าแต่ละคนที่ได้คือพกดวงมาล้วนๆ !!! เพราะนอกจากจะได้มาอยู่ใกล้ชนิดประชิดตัว พูห์ พาเวล แล้ว ยังได้ฟังเรื่องราวของทั้งคู่ตั้งแต่ตอนวัยเด็กจากรูปในอดีตที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนที่จะมาเป็น พูห์ พาเวล ในปัจจุบันที่ทั้งคู่มีกัน และกันเป็นพาร์ทเนอร์ที่แค่มองตาก็รู้ใจกัน จากนั้น พูห์ พาเวล ก็พาทุกคนกลับเข้าสู่ช่วงโหมดเพลงอีกครั้งกับเพลงใหม่แกะกล่องในเพลง FIRST DATE ที่แต่งขึ้นมาเพื่อเดทนี้โดยเฉพาะ เพื่อแทนคำขอบคุณทุกในความรู้สึกดีๆที่ได้มอบให้กัน ทำเอาทุกคนถึงกับใจฟูเป็นปลื้มกับช่วงเวลาพิเศษโมเมนต์สุดวิเศษแบบนี้จากนั้น พาเวล ก็ทำเอาแฟนๆใจเต้นรัวๆอีกครั้งในการสุ่มเลือก Lucky Fan ทั่วทั้งฮอลล์ เพื่ออัพเกรดที่นั่งแบบลักซ์ซัวรี่ติดขอบเวทีที่ชิดใกล้สุดๆ ร่วมชมโชว์เดี่ยวครั้งแรกของ พูห์ ที่กลับมาบนขึ้นเวทีในชุดกัปตันเรือสีเหลืองสุดคิ้วท์แจกความสดใสไปทั่วทั้งฮอลล์ ในเพลง ฉลามชอบงับคุณ พร้อมกับส่งเสียงอ้อนเหล่ามัมหมีเรียกเสียงกรี๊ดสนั่น ก่อนจะส่งไมค์ต่อให้กับ พาเวล ในโชว์เดี่ยวที่เปิดตัวอย่างสุดเท่ในชุดหนังสีดำพร้อมขี่น้องโรเซ่ (มอเตอร์ไซส์คู่ใจ) มาในเพลง GENTE (J Balvin, Willy William) อย่างทรงพลังสะกดสายตาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทั้งฮอลล์อย่างต่อเนื่อง ก่อนจะส่งไมค์กลับไปให้ พูห์ ที่ปรากฏตัวออกมาในลุคพระเอกซีรีส์เกาหลีในชุดสีขาวครีมออร่าสุดว้าว !! กับเพลง EVERYTIMEและเวทีก็กลับมาลุกเป็นไฟอีกครั้งกับโชว์ที่เร่าร้อนจัดเต็มด้วยสเต็ปที่เร้าใจของ พาเวล ในเพลง WATER ที่ต้องบอกเลยว่า CHANGE SHOWBIZ ทำถึงได้ใจแฟนๆทั้งฮอลล์พร้อมใจกันยกมือถือขึ้นมาถ่ายพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย กับท่าเต้นสุดเร่าร้อนท่ามกลางเอฟเฟ็กต์สายน้ำที่ตกลงมาบนซิกแพคแน่นๆของ พาเวล ที่ผสมผสานกราฟฟิกดีไซส์โชว์ได้สุดอลังการได้รับเสียงตบมือและเสียงกรี๊ดจากแฟนๆสนั่น ฮออล์จากนั้นก็พาทุกคนปรับอารมณ์เข้าสู่โหมด VTR สุดซึ้งเปิดความในใจระหว่าง พูห์ พาเวล ที่ได้พูดถึงกันและกันหลังจากที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา งานนี้ พูห์ พาเวล ได้สารภาพความในใจออกมาแบบหมดเปลือกสำหรับการเป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นยิ่งกว่าพาร์ทเนอร์ เพราะเราทั้งคู่เหมือนเป็นหัวใจและสายตาให้กันและกัน อยากยืนอยู่ข้างกันแบบนี้มีความสุขไปด้วยกัน เชื่อใจกันและจับมือก้าวเดินไปด้วยกัน พร้อมกล่าวขอบคุณซึ่งกันและกันในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้จับมือกันก้าวข้ามผ่านอะไรๆด้วยกันมากมาย ไม่ว่าตอนนี้หรืออีก 10 ปี ข้างหน้าเราจะเจออะไรเราก็จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน และอยากให้แฟนๆเป็นสักขีพยานให้เราสองคนได้อยู่ร่วมกันแบบนี้ตลอดไป ทำเอาแฟนๆทั้งฮออล์ถึงกับน้ำตาซึมสัมผัสได้ถึงความรัก ความผูกพัน ความห่วงใยกันระหว่าง พูห์ พาเวล จากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินเคียงข้างกันออกมาเซอร์ไพร์สแฟนๆในเพลง BETTER ME พร้อมกล่าวขอบคุณอย่างซาบซึ้งในความรักที่ทุกคนมอบให้และซัพพอร์ตกันมาตลอดตั้งแต่ วันแรกจนถึงวันนี้ และในงานนี้ พูห์ พาเวล ก็ได้ประกาศเปิดตัวชื่อด้อมอย่างเป็นทางการ โดยนำชื่อ BABECATS ชื่อของด้อมพาเวล และ HOOPPERS ชื่อของด้อม พูห์ มาผสมผสานรวมกันออกมาเป็นชื่อด้อม BABE HOOPPERS ที่ลงตัวโดนใจเหล่ามัมหมีเป็นที่สุดสำหรับเดทแรกนอกจากความพิเศษที่ทั้งคู่จัดเต็มมาเพื่อทุกคนแล้ว พูห์ พาเวล ยังแอบซุ่มเตรียมของขวัญมามอบให้กันและกัน ซึ่งมีมูลค่าทางใจที่หาจากไหนไม่ได้ในโลกเพราะ พาเวล ตั้งใจประดิษฐ์ช่อดอกไม้ D.I.Y ครั้งแรกในชีวิตขึ้นมาเองกับมือ พร้อมคุกเข่ามอบช่อดอกไม้สุดพิเศษช่อเดียวในโลกนี้ให้กับ พูห์ คนสำคัญในชีวิต ส่วน พูห์ ได้มอบสร้อยพร้อมจี้ เกียร์ (สัญญาลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่พูห์เรียนอยู่) พร้อมหยอดคำหวานถึงความหมาย เกียร์ ที่มอบให้ พาเวล เพราะว่าใจอยู่ที่เกียร์ เกียร์อยู่ที่ใจ ใจอยู่ใครก็ฝากเกียร์ไว้ที่คนนั้น ทำเอาแฟนๆใจละลายฟินกระจายในความโรแมนติกที่ พูห์ พาเวล สวีทกันต่อหน้า งานนี้นอกจากทั้งคู่จะแลกของแทนใจในเดทแรกกันแล้ว พูห์ พาเวล ยังได้เตรียมของขวัญมาเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการสุ่มเลือก Lucky Fan จากทุกโซน ขึ้นมาถ่ายรูปโพลาลอย 2 ต่อ 1 เรียกว่าเป็นช่วงโมเมนต์พิเศษที่ถูกอกถูกใจมันหมีกันยกใหญ่ จากนั้น พูห์ พาเวล ชวนให้แฟนๆลุกขึ้นมาแดนซ์ด้วยกันพร้อมรัวเมดเลย์ในเพลง มองนานๆ , เมร่อน , ยายแล่ม ช่วงนี้บอกเลยทั้ง พูห์ พาเวล กับแฟนๆเรียกว่าโยกกันสุดตัว ส่ายกันสุดเหวี่ยง มันส์กันแบบ NON-STOP ที่ไม่มีใครยอมกันเลยทีเดียวและใน “POOH PAVEL FIRST DATE” เหล่ามัมหมีก็ได้ทำเซอร์ไพรส์สุดวิเศษที่พิเศษต่อใจ FAN PROJECT ที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นกับการได้เจอ พูห์ พาเวล ทำให้ทุกความรักที่อยู่ในฮออล์วันนี้เดินทางมาเดทนี้ด้วยจุดหมายเดียวกัน นั่นคือ ความรักที่ทุกคนมอบให้ พูห์ พาเวล พร้อมกับตะโกนเรียกชื่อ พูห์ พาเวล พร้อมกันสนั่นฮอลล์ ทำเอา พูห์ พาเวล ปลื้มปริ่มหัวใจถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาด้วยความซาบซึ้งใจในความรักที่ทุกคนมอบให้ก่อนจะถึงช่วงสุดท้ายที่ทั้งคู่ได้เผยความซาบซึ้งใจทั้งน้ำตาว่า “ตื่นเต้นและมีความสุขมากในวันนี้ เรา 2 คนทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างหนัก เพื่องาน “POOH PAVEL FIRST DATE” ครั้งแรกของเราอยากทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุด แฟนๆจะได้สนุกและประทับใจ เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆทุกคน ที่ให้ความรัก คอยให้กำลังใจและติดตามผลงานของเราตั้งแต่ก้าวแรกและพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน สุดท้ายขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุน ดีใจที่มีทุกคนอยู่ และหวังว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้ตลอดไป” ก่อนช่วงสุดท้าย พูห์ พาเวล ได้ชวนทุกคนถ่ายรูปร่วมกัน เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างสวยงาม และก่อนจะส่งท้ายเดทนี้ พูห์ พาเวล ต่างขอบคุณซึ่งกันและกัน พร้อมสัญญาใจที่จะดูแลซัพพอร์ตกันตลอดไปด้วยเพลง พี่ชอบหนูที่สุดเลย และปิดท้ายด้วยกิจกรรม FAN BENEFIT ส่งแฟนๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพอย่างความอบอุ่นหัวใจเรียกได้ว่า “POOH PAVEL FIRST DATE” ครั้งนี้ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ครบเครื่องของ “พูห์ พาเวล” อย่างแท้จริง