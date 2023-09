CHANGE2561 !!! แถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ BOYS LOVE เรื่องแรก "Pit Babe The Series" จากนิยายออนไลน์ระดับปรากฏการณ์ที่มีผู้อ่านกว่า 800 ล้านครั้ง

นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของวงการสายวายทีเดียว เมื่อ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) ร่วมกับ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการนำเอา "Pit Babe” นิยายออนไลน์สุดฮิตที่มีผู้อ่านกว่า 800 ล้านครั้ง มาทุ่มทุนสร้าง โปรดักชั่นครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "Pit Babe The Series” Boy Love Series เรื่องแรกของ CHANGE2561 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น ล็อบบี้ ตึกจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลสซึ่งในงานนี้ทั้ง 12 หนุ่ม พาเวล นเรศ , พูห์ กฤติน , นัท ศุภณัฐ , สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , ปิง โอบนิธิ , กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท็อปเทน ศุภกรณ์ , ลี อัสรี , ป๊อป ภัทรพล , เบนซ์ อัทธ์ธนิน เปิดตัวด้วยโชว์ SPEED OF LOVE ซึ่งเป็นเพลง Theme ใน “PIT BABE THE SERIES” พร้อมด้วยการทักทายกับแฟนๆเรียกเสียงกรี๊ด ได้อย่างดังสนั่น ซึ่งภายในงานนอกจากจะเต็มไปด้วยแฟนคลับของนักแสดงแต่ละคน ที่พร้อมใจกันถือป้ายไฟกันมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามแล้ว ยังส่งฟู้ดมาซัพพอร์ตแบบจัดเต็ม นับได้ว่า 12 หนุ่ม PIT BABE เป็นกลุ่มนักแสดงหน้าใหม่ที่มีแฟนคลับหนาแน่นก่อนจะมีผลงานออกมาสู่สายตาประชาชนทีเดียวจากนั้นก็จะเป็นการสัมภาษณ์ พี่ฉอด สายทิพย์ , เอส วรฤทธิ์ และ ผู้กำกับปีเตอร์ นพชัย นักแสดงและผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงานคุณภาพมากมายและเป็นการกำกับ Boy Love Series ครั้งแรก พร้อมกับ 12 หนุ่มนักแสดงนำที่หยอด คำหวานตกหัวใจแฟนๆกันถ้วนหน้ากับการสัมภาษณ์ที่ใกล้ชิดเป็นกันเองแบบสุดๆปิดท้ายงานแถลงข่าวด้วยการโชว์เพลงโชว์ความสามารถของ นัท ศุภณัฐ หนึ่งใน 12 หนุ่ม ในเพลง “คนไม่ค่อยดี” ซึ่งเป็นความรู้สึกของตัวละคร เวย์ เพื่อนสนิทที่แอบรัก เบ๊บ และเป็น 1 ใน 9 เพลงเพราะ ประกอบซีรีส์เรื่องนี้เรียกเสียงกรี๊ดปิดท้ายงานอย่างสมบูรณ์ใครที่อดใจไม่ไหวอยากชมซีรีส์ “Pit Babe The Series” จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL แล้ว บอกได้เลยว่าอีกไม่นานเกินรอ เตรียมรับชมพร้อมกันได้ 17 พฤศจิกายน นี้ ทางช่องวัน 31 และ ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น