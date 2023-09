“ซันนี่ - ปลั๊ก” บอกลาตัวละคร สุดฟินใน Wedding Plan The Series Special EP

ปิดฉากบอกลาตัวละครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับซีรีส์วายแนวโรแมนติกคอมมาดี้ เรื่อง “Wedding Plan The Series แผนการ (รัก) ร้ายของนายเจ้าบ่าว” ผลิตโดย บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) นำแสดงโดย 2 หนุ่ม 2 คาแรคเตอร์ ซันนี่ - วรรณรัตน์ วัฒดาลิมมา และ ปลั๊ก - ณภัทร ลีฬหาทร ร่วมด้วย "เอญ่า - อรพรรณ ผ่องเมฆินทร์ ", "เคท - ศศิศรัณย์ พิบูลรัตพงศ์", "โฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ" และ "โดนัท - ศุภวิชญ์ ทองยืน" ในงานรอบพิเศษ "Wedding Plan Special Episode and After Party" จัดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีรีเพล็กซ์ รัชโยธิน โดยในงานนอกจากจะได้รับดูซีรีส์ตอนพิเศษ ที่ถือเป็นบทสรุปสุดท้ายของเหล่าตัวละครก่อนใครแล้ว ยังได้ชมโชว์สุดพิเศษ เป็นมินิคอนเสิร์ตจากเหล่านักแสดงในเรื่องอีกด้วยเริ่มงานเหล่านักแสดง ทีมงาน และแฟน ๆ ร่วมชมซีรีส์อีพีพิเศษร่วมกัน ที่ทั้งฟิน ทั้งตลก และเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมได้ตลอดทั้งอีพี จากนั้น "เอญ่า" ขึ้นเวทีโชว์เสียงหวาน ใส กับประกอบซีรีส์ที่ชื่อว่า "สุดที่รัก รักที่สุด" (Beloved, Self Love) ตามมาด้วย 2 หนุ่ม "ซันนี่-ปลั๊ก" ในเพลง "You คู่ Me", เพลง คลั่งรัก (My One and Only), เพลง Love is Normal และ เพลง You คู่ Me เวอร์ชั่นพิเศษรวม 6 นักแสดงหลักในเรื่อง สร้างความประทับใจให้ผู้ชมภายในโรงภาพยนตร์ จากนั้นผู้จัดและนักเขียน "เมย์ อรวรรณ" ผู้กำกับ "เน เนติ" และ 6 นักแสดง ออกมาพูดคุยถึงการทำงาน อุปสรรค ความสุข ความสนุก และความรู้สึกที่มีกับซีรีส์เรื่องนี้ ก่อนที่จะขอบคุณเหล่าแฟน ๆ ที่คอยให้กำลังใจ และเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีเสมอมาตามมาด้วย Fan Benefits ถือเป็นการปิดฉากซีรีส์ไปอย่างอบอุ่นสุดประทับใจสำหรับตอนพิเศษ (Special Episode) เรื่อง “Wedding Plan The Series แผนการ (รัก) ร้ายของนายเจ้าบ่าว” นี้ ทุกคนสามารถซื้อเพื่อรับชมได้แล้วผ่านออนไลน์ได้ทาง www.vimeo.com หรือทางแอปพลิเคชั่น IQIYI และ เว็บ IQ.com โดยสามารถติดตามข้อมูลอัปเดต รวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่องได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindYOfficial #WeddingPlanTheSeries #แผนการรักร้ายของนายเจ้าบ่าว