“ซันนี่ - ปลั๊ก” ชวนทุกคนร่วมงาน Wedding Plan Special Episode and After Party 16 ก.ย. นี้

เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วสำหรับเรื่องราวของหนุ่ม "สายลม" เจ้าบ่าว สุดหล่อ คนคลั่งรัก กับ "น้ำเหนือ" เวดดิ้งเพลนเนอร์หน้าหวาน ช่างพูด จากซีรีส์วายแนวโรแมนติกคอมมาดี้ เรื่อง “Wedding Plan The Series แผนการ (รัก) ร้ายของนายเจ้าบ่าว” นำแสดงโดย ซันนี่ - วรรณรัตน์ วัฒดาลิมมา และ ปลั๊ก - ณภัทร ลีฬหาทร ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนิยายสั้นของ MAME ทำให้ซีรีส์มีทั้งหมดแค่ 7 EP เท่านั้น โดยในตอนสุดท้ายนี้เป็นเรื่องราวหลังจากที่เจ้าสาวหายตัวไปอย่างกระทันหัน เจ้าบ่าวก็เริ่มแผนการรักต่อทันที เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองสมหวังในความรักแบบจงใจ แต่แผนการครั้งจะสำเร็จไปได้ไหมอย่าลืมเอาใจช่วยสายลมและน้ำเหนือกันได้ในคืนวันพุธที่ 29 ส.ค. นี้ และจากกระแสตอบรับที่ดีมากอย่างต่อเนื่อง ทาง มี มายด์ วาย จำกัด เลยเอาใจแฟน ๆ จัดรอบพิเศษบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาต่อ เอาใจแฟนๆ กับรอบงานดูซีรีส์ต่อพิเศษสุด Exclusive ชื่องานว่า "Wedding Plan Special Episode and After Party" ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน นี้ ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีรีเพล็กซ์ รัชโยธิน เริ่มจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 2 ก.ย. นี้ ทาง www.allticket.com ราคาบัตร 1,990, 1,490 และ 990 บาท สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานสามาถดูผ่านทางออนไลน์ได้ทาง www.vimeo.com บัตรราคา 9.99 USDสามารถติดตามชม “Wedding Plan The Series แผนการ (รัก) ร้ายของนายเจ้าบ่าว” ได้ทุกวันพุธ เวลา 5 ทุ่มตรง ทางช่อง GMM25 ดูย้อนหลังทาง YouTube : Me Mind Y Official ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT ที่เดียว บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ติดตามข้อมูลอัปเดต รวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่องได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindYOfficial #WeddingPlanTheSeries #แผนการรักร้ายของนายเจ้าบ่าว