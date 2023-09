“GMM” เปิดค่าย “GMM SAUCE” เพลง 55 วินาทีสดสั้นในโลกโซเชียล

ผู้จัดการรายวัน360 - GMM Music เบิกฤกษ์การ Spin Off เข้าสู่ตลาดหุ้น ตามแผนสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมเพลงภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘New Music Economy’ โดยได้มีการเปิดตัวอีก 1 ค่ายเพลงน้องใหม่ “GMM SAUCE” (จีเอ็มเอ็ม ซอส) ตามแผน Road map ของการผลิต Innovative Content ที่ตอบรับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ของการผู้บริโภคในตลาดเพลงท่ามกลางภูมิทัศน์ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลก จากการเติบโตของ Short Content ในแพลตฟอร์มโชเชียลมีเดีย ทั้ง TikTok, Facebook, Instagram และ YouTube ที่แข่งขันกันสร้างความนิยมให้กับวิดีโอสั้นๆ และท่อนฮุคของเพลง ทั้งในรูปแบบของ Short, Reel จนทำให้เกิดไวรัลของหลายๆ คลิปและหลายๆ เพลงในโซเชียลมีเดีย สู่การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการเสพเนื้อหาที่มีความสั้น กระชับโดนใจ มากขึ้นในแบบ “Short content”“GMM SAUCE” ค่ายเพลงสั้น ที่เปิดตัวมาพร้อมความสดใหม่ สนุกสนาน ภายใต้คอนเซปท์ creative & innovative music เพื่อตอบโจทย์ความนิยม “Short content” ของผู้บริโภคในตลาดเพลง โดยทำงานร่วมกับทีมงานมากฝีมือในวงการเพลง เช่น นิ่ม สีฟ้า, Team Mango โดย กบ Big Ass, Team Pop in the Box โดย รัฐ Tattoo Color/บิว Lemon Soup/ออฟ RATS Record และศิลปินชั้นนำ, ศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งภายในสังกัด GMM MUSIC และศิลปินที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด เน้นความสดใหม่ ไอเดียใหม่ เพื่อผลิตผลงานเพลงในความยาวไม่เกิน 55 วินาที และมิวสิควิดีโอรูปแบบ short vdo แนวตั้ง สำหรับเผยแพร่ในทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม ทั้ง TikTok, Facebook, Instagram และ YouTube รวมทั้ง Streaming Platforms ต่างๆโดยมีแผนที่จะเริ่มปล่อยคอนเท้นท์ ใน Q3 ของปีนี้ ตั้งเป้าการผลิตภายใน 1 ปี 300 เพลง แบ่งเป็น- 100 เพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่จากศิลปินหลากหลายค่าย ทั้งศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงและศิลปินที่ได้รับความนิยมตลอดกาล ทั้งในและนอกสังกัดแกรมมี่- 200 เพลงฮิตที่นำมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นใหม่ มีทั้ง ภาษา AEC และภาษาถิ่นโดยคิดเป็นเงินลงทุนในปีแรก 50 ล้านบาท สำหรับการผลิตและโปรโมตเพลง โดยตั้งเป้าว่าจะทำรายได้จากช่องทางออนไลน์ และ music marketing campaign ร่วมกับแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่สนใจนายจามร จีระแพทย์(โบ้ท) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้กล่าวว่า Social Media เข้ามามีบทบาทกับอุตสาหกรรมเพลงเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคใช้เพลงเป็นส่วนประกอบในการโพสหรือแชร์ content สั้นๆบน Social Media เราจึงผลิตเพลงสั้นเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการเล่น Social Media โดยยึด Concept Soundtrack of Life หรือ เพลงที่บ่งบอกถึงทุกสถานการณ์ในชีวิต ทุกช่วงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ฟัง(Micro Moments)