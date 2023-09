ก้าวข้ามผ่านอดีตที่เจ็บปวดไปสู่อนาคตที่สดใส กับเพลงใหม่ “Used To Be Young” จาก “Miley Cyrus”

นี้ถือเป็นเพลงใหม่เพลงแรกของเธอนับตั้งแต่เธอปล่อยอัลบั้มล่าสุด โดยเพลงนี้ไมลีย์บอกว่า “เพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเคารพในสิ่งที่เราเคยเป็น รักในสิ่งที่เราเป็น ฉันรู้สึกภูมิใจทุกครั้งเมื่อนึกถึงอดีต และเบิกบานใจทุกครั้งที่เมื่อคิดถึงอนาคต ฉันรู้สึกขอบคุณแฟน ๆ ที่อยู่เคียงข้างฉัน และทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงในทุกวัน ฉันขอขอบคุณจากใจจริงสำหรับแรงซัพพอร์ตที่ทุกคนมีให้เสมอมา ฉันเลยอยากมอบเพลงนี้ให้กับพวกคุณทุกคน” สำหรับมิวสิควิดีโอก็ปล่อยออกมาให้ได้ชมแล้วเช่นกัน ถึงจะดูเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เชื่อว่าทำเอาน้ำตาคลอได้แน่นอน ไมลีย์ยังกล่าวถึงวิดีโอนี้อีกว่า “มันสะเทือนอารมณ์สุดๆ เลย ฉันคิดว่าฉันถ่ายทอดมันออกมาได้หลายมิติ ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงอารมณ์ที่แท้จริงของฉัน”





