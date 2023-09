"ฮาร์ธ–นนท์" ปล่อยโปสเตอร์ฟิน ควงคู่จิ้นอีกหนในซีรีส์ ‘Live in Love รักผ่านไลฟ์’

STUDIO ON FIRE ( สตูดิโอ ออน ไฟเยอร์ ) ประเดิมเป็นผู้ผลิตซีรีส์ เรื่องแรก จากหนังสือนิยายวายเรื่องรักผ่านไลฟ์ของนักเขียนนิยายวายชื่อดังในนามปากกา ‘ยอนิม’จากนิยายแสนใจฟู สู่ซีรีส์วายสุดอบอุ่นหัวใจมินิซีรีส์สร้างสรรค์โดย Studio On Fire ( สตูดิโอ ออน ไฟเยอร์ )Studio On Fire ( สตูดิโอ ออน ไฟเยอร์ ) สตูดิโอน้องใหม่ประเดิมจัดสร้างผลงานภาพยนตร์ ด้วยมินิซีรีส์เรื่องแรก ‘Live in Love รักผ่านไลฟ์ The Series’ บทประพันธ์ของนักเขียนขวัญใจผู้อ่านสายวาย ‘ยอนิม’ เจ้าของนิยายเรื่อง ‘Love Syndrome รักโคตรๆโหดอย่างมึง’ , ‘Why? ทำไมต้องร้าย ทำไมต้องรัก’ และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ทางสตูดิโอ ออน ไฟเยอร์ นำลิขสิทธิ์บทประพันธ์เรื่อง ‘Live in Love รักผ่านไลฟ์’ ของ ‘ยอนิม’ สไตล์ค่อนข้างแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ เต็มไปด้วยความฟิน จิ้น ละมุน ใจฟู และอบอุ่น มาสร้างเป็นมินิซีรีส์‘Live in Love รักผ่านไลฟ์ เดอะซีรีส์’ เป็นเรื่องราวในช่วงเวลาโควิดที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนออนไลน์และทำกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บ้าน โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ ถูกเล่าผ่านสองตัวละครหลักอย่าง ‘กล้า’ ชายหนุ่มผู้เย็นชาที่ใจแข็งดั่งหินผา ที่ได้บังเอิญได้มาพบกับ ‘เค้ก’ รุ่นน้องต่างมหาวิทยาลัยผ่านการ ‘ไลฟ์’ ทางสื่อโซเชียลของเพื่อนสนิท จากหัวใจที่ไม่เคยมองหรือแม้แต่ให้ความหวังใคร ก็เริ่มสนใจในรอยยิ้มสดใสแสนซื่อนั้นขึ้นมา ใครจะไปรู้ว่าเพียงหนึ่งคำพูดที่แซวกันเล่นๆ “ชื่อน่ากินหว่ะ” จากปากของกล้าต่อเค้กนั้น ได้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เพียงชั่วข้ามคืนกับแฮชแท็ก #กล้ากินเค้กไหม จนต่อยอดเป็นเรื่องราวความรักให้พวกเราได้อ่าน และกำลังจะได้รับชมกัน เร็วๆ นี้คู่จิ้นคู่ซี้อย่าง #ฮาร์ธนนท์ ฮาร์ธ ชินดนัย เดชะวลีกุล และ นนท์ รัชชานนท์ กันเพรียง มารับบท #กล้าเค้ก หลังจากได้ร่วมงานกันไปเล็กๆน้อยๆในบทบาทของ #นันแม็ค เรื่อง #LoveSyndrome #รักโคตรๆโหดอย่างมึง3 จนแฟนๆตกหลุมรักตามกันไปก่อนหน้านี้ร่วมเสพความอบอุ่นใจฟูไปพร้อมๆกันเร็วๆนี้ ใน ‘Live in Love รักผ่านไลฟ์ The Series’ พร้อมติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของซีรีส์ได้ทาง Social Media ของ Studio On Fire ( สตูดิโอ ออน ไฟเยอร์ )Facebook : Studio On Fire facebook.com/studioonfire.officialInstagram : Studio.On.FireTwitter : @studio_on_fire