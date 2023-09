"ธีรพรคลินิก" ดีเดย์โรดโชว์ออนไลน์ 18 ก.ย.ก่อนขาย IPO เข้า mai ไตรมาส 4/66

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เอสเตติก คอนเนค (TRP) เจ้าของ "ธีรพรคลินิก" เปิดเผยว่า TRP เตรียมพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น คิดเป็น 25.71% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ (SERVICE) ภายในไตรมาส 4/66 หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) แล้วบริษัทมีแผนจะนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (โรดโชว์) ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook Page: Teeraporn Clinic โดยนายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TRP ในวันที่ 18 ก.ย.66 เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจภาพรวมการดำเนินธุรกิจ จุดเด่นและโอกาสการเติบโตในอนาคต ตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนายเอกจักร กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานของ TRP มีความแข็งแกร่งในฐานะผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม ภายใต้ชื่อ "ธีรพรคลินิก" ให้บริการศัลยกรรมความงามเฉพาะบนใบหน้า ก่อตั้งโดย ผศ.นพ.ชลธิศ อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าประเทศไทย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งบนใบหน้ามากว่า 40 ปี พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านศัลยกรรม เครื่องมือแพทย์ครบครัน ทันสมัย และมีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่องและโอกาสการขยายธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ล่าสุด ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนปี 66 บริษัทมีรายได้รวม 369.05 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 105.48 ล้านบาทผศ.นพ.ชลธิศ กล่าวว่า การทำโรดโชว์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครั้งนี้จะทำให้นักลงทุนได้รู้ความเป็นมาของบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจและศักยภาพการเติบโต ซึ่ง TRP มีความโดดเด่นด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า การให้บริการที่มุ่งเน้นการทำศัลยกรรมเฉพาะจุด ด้วยนวัตกรรมการผ่าตัดที่เป็นเทคนิคเฉพาะของธีรพร เช่น การทำศัลยกรรมดึงหน้า "Face-Lock" การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น "Eye-Lock" และการเสริมจมูกด้วยไขมันตัวเอง "FAT STEM CELL" ช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการและให้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความงามที่เป็นธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด "Less is More" ที่คิดค้น วิจัยและพัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลธิศ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ทำให้ชื่อของธีรพรเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ลงทุนขยายกิจการ เช่น สร้างโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าเพื่อก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชำระคืนเงินกู้จากการยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต"การเข้าตลาด mai เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจให้แข็งแกร่ง โดย TRP พร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย คาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4/67 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการกับผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตให้บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนช่วยหนุนตลาดศัลยกรรมไทยให้เติบโตและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล"