เปิดสนามชวนฟิน! เกาะขอบดู PIT BABE EP1 แบบใกล้ชิดก่อนใคร ในงาน  “PIT BABE THE SERIES FIRST PREMIERE”

สิ้นสุดการรอคอยกับ Boy Love Series ฟอร์มยักษ์จากนิยายวายสุดปัง สู่ซีรีส์วายที่ทุกคนรอคอยสำหรับ “PIT BABE THE SERIES” จากนิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านมากกว่า 800 ล้านครั้งในโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ฤกษ์งามยามดีกับการออนแอร์พร้อมกับงานรับชมครั้งแรกพร้อมแฟนคลับของซีรีส์แบบใกล้ชิดก่อนใครโดยบรรยากาศในงาน “PIT BABE THE SERIES FIRST PREMIERE” เหล่าแฟนๆของนักแสดงต่างพร้อมใจกันถือป้ายไฟ หอบดอกไม้เงินช่อโตกันมาให้กำลังใจเมนตัวเองกันอย่างล้นหลาม ซึ่งรอบพิเศษนี้นอกจาก CHANGE2561 จะเอาใจแฟนๆ ให้เหล่าแฟนคลับได้ร่วมนั่งชมตอนแรกของซีรีส์พร้อมกันในโรงภาพยนตร์สยามภาวลัย พารากอนซีนีเพล็กซ์ ภายในงานแฟนคลับทั้งหลายได้มีโอกาสพบปะกับนักแสดงนำ พาเวล นเรศ, พูห์ กฤติน, นัท ศุภณัฐ, สายลับ เหมวิช, ภณ ธนภณ, ปิง โอบนิธิ, กาฟิวส์ พันธุ์ธัช, ไมเคิล เกียรติศักดิ์, ท็อปเทน ศุภกรณ์, ลี อัสรี, ป๊อป ภัทรพล, เบนซ์ อัทธ์ธนิน ทุกคนอย่างเป็นกันเอง แถมฟินจุกๆพิเศษสุดๆส่งเสียงกรี๊ด !!! สนั่นฮอลล์ เมื่อได้เห็นโชว์ชุดพิเศษที่หนุ่มๆนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” นำมาเซอร์ไพรส์จัดเต็มทั้งร้อง ทั้งเต้น สเต็ปท์พาใจสั่นรัวๆในเพลงประกอบซีรีส์ “Speed of love” ต่อด้วยเพลง “บอกแล้วคบก็จบ” จากสองหนุ่มสายลับ - ภณ ทำเอาแฟนๆฟังแล้วถึงกับเขินตามตกอยู่ในโหมดคนคลั่งรักเพราะเพลงสุดน่ารักละมุนหัวใจ ก่อนจะส่งโมเมนต์หวานนี้ต่อให้กับคู่พาเวล - พูห์ ที่ถ่ายทอดเพลง “Better Me” ออกมาได้ลึกซึ้งอบอุ่นหัวใจเป็นที่สุด จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยร่วมชม PIT BABE EP.1 พร้อมกับบรรยากาศการร่วมพูดคุยถึงการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นตอนแรกที่สร้างความประทับใจทุกๆคนตลอดไปและในทุก Ep. ต่อจากนี้เรื่องราวของ เบ๊บ ซุปเปอร์สตาร์ในวงการแข่งรถผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ไม่ว่าจะในสนามไหน กับ ชาลี หนุ่มฮอตเนิร์ดที่เข้ามาในชีวิตของเบ๊บในรูปแบบของแฟนคลับหนุ่มน้อยที่มีความฝันอยากจะเป็นนักแข่งรถบ้าง แต่ไม่มีใครรู้ว่าในความเป็นจริงชาลียังมีจุดประสงค์อื่นที่เป็นความลับแอบแฝงอยู่ พร้อมด้วยตัวละครที่มีบทบาทเข้มข้นอีกมากมาย เป็นนักแสดงนำถึง 12 คน ที่สำคัญก็คือ ซีนรัก ซีนโรแมนติก ให้คนดูได้ฟิน ได้จิ้นจิกหมอนอย่างหนักตามสไตล์ของ Series แนว Boy Love แน่นอน และเมื่อนิยายออนไลน์เรื่องนี้ได้กลายมาเป็นภาพบนหน้าจอ ทุกตัวละครที่มีชีวิตขึ้นมาในรูปแบบซีรีส์จะชวนลุ้น ชวนดู ขนาดไหนนั้นรับชมพร้อมกัน “PIT BABE THE SERIES” โปรเจกต์ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของ CHANGE2561 ORIGINAL เริ่มวันที่ 17 พฤศจิกายน นี้ ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 21.15 น. ทางช่องวัน31 และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น