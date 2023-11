“The Sign ลางสังหรณ์” ซีรีส์วายเล่นใหญ่! เปิดตัวกลาง IMAX พร้อมปล่อยเพลงประกอบซีรีส์ให้ได้ฟังเป็นที่แรก

เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซีรีส์วายฟอร์มยักษ์แห่งปีจากบริษัท IDOLFACTORY กับงานรอบพิเศษ “ลางสังหรณ์ DAWN OF THE SIGN” ที่เล่นใหญ่ฉายซีรีส์อีพีหนึ่งให้ได้ดูก่อนลงจอจริง 25 พฤศจิกายน นี้ ทางช่อง 3 โดยงานนี้จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ ICON CINECONIC ศูนย์การค้า ICONSIAM นำทีมโดย 2 ผู้จัดคนเก่ง “เซ้นต์ - ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา” และ “เชน - คเชนทร์ สดโพธิ์” ร่วมด้วยผู้กำกับมากฝีมือ “ครูเอ - นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์” ที่ขนทัพนักแสดงในเรื่องมาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ “บิลลี่ - ภัทรชนน อ่อนสอาด”, “เบ้บ - ธนทัต พรรณวิริยะกุล”, “แทค - พงศกร สุเกียง”, “ภูม - ณัฐภาสน์ ตันติเสถียรชัย”, “แก๊ป - จักริน ภูริพัฒน์”, “เฮง - อัศวฤทธิ์ พินิตภาญจนพันธุ์”, “เซอร์ไพรซ์ - ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์”, “ก้าวหน้า - กิตติภัทร แก้วเจริญ” และ “อัค - อัครัฐ นิมิตรชัย” และได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทพาร์ทเนอร์ต่างๆ ได้แก่ คุณคีตะวัฒน์ ชินโคตร บริษัท VelCurve Studio, คุณชานนท์ วังไตรรัตน์ บริษัท VelCurve Motion Post, คุณตฤณ อุปถัมภ์ บริษัท LITTLE FOOT และ คุณดาวภรณ์ ดวงทอง เดียบ บริษัท Be whale Co.,Ltd. (บริษัทในเครือ DEX / Dream Express) เข้าร่วมงานและพูดคุยบนเวทีถึงการทำงานร่วมกัน งานเริ่มด้วยการฉายซีรีส์ “ลางสังหรณ์ EP 1” ให้ทุกคนได้ดูและร่วมลุ้นไปพร้อมกันกับระบบภาพ เสียง และ CG สุดอลังการ จากนั้นเป็นโชว์เพลงประกอบซีรีส์ที่ใช้ชื่อว่า “ลางสังหรณ์” ชื่อเดียวกันกับซีรีส์ ร้องโดยนักร้องมากความสามารถ “เก่ง ธชย ประทุมวรรณ” ทำเอาคนทั้งโรงภาพยนตร์ขนลุกไปกับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ จากนั้นทั้งผู้จัด ผู้กำกับ และเหล่านักแสดงขึ้นไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกถึงซีรีส์ที่ได้ดูร่วมกัน รวมถึงการทำงานว่ากว่าจะได้ผลงานคุณภาพแบบนี้ ทุ่มเทกันไปมากน้อยขนาดไหน จากนั้น 2 หนุ่ม บิลลี่ เบ้บ ขึ้นโชว์เสียงร้อง และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Fan Signสามารถรับชม "ลางสังหรณ์" (The Sign) ได้ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.40 น. ทางช่อง 3 กด 33 เริ่มตอนแรก 25 พ.ย. นี้ รับชมออนไลน์ได้ทางแอพ 3Plus และ ชมแบบ Uncut ได้ทาง Youtube : IDOLFACTORY OFFICIAL ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่อง "ลางสังหรณ์" (The Sign) ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย พิมพ์ @TheSignIDF#TheSignIMAXpremiere #TheSignลางสังหรณ์ #DAWNOFTHESIGN