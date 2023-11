แฟนคลับเพียบ First EP. “Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” กระแสตอบรับดีเยี่ยม!!

เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์วายส่งเสริมกีฬาที่ปังมาก ปังสุด ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงจอฉาย “Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” ผลิตโดย บริษัท เลิฟ มีเดีย จำกัด โดย 3 ผู้จัดฯ ไฟแรง วิสูตร วัลลา, อธิพร พูลสวัสดิ์, ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ที่ได้ฤกษ์ฉาย EP.1 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ช่อง 3HD กด 33 แต่ก่อนที่จะได้ดูจริงนั้น ทางผู้จัดฯ ก็เอาใจแฟนคลับด้วยการจัดกิจกรรม First EP. “Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” ให้ดูก่อนใคร ณ โรงภาพยนตร์ เซ็นจูรี่ อนุเสาวรีย์ฯแว่วข่าวมาว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับ แฟนด้อม FC มัมมี่ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ก็จองบัตรเข้ามากันแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ ขอจับจองที่นั่งที่ดีๆ เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับนักแสดงในดวงใจ โดยมีผู้จัดฯ คนเก่ง คุณเป้-วิสูตร วัลลา และสองผู้กำกับฯ มากฝีมืออย่าง โปร-ศิวศิษฎ์ พลดงนอก และ บอล-คณธร ทับวิไล ที่มาพร้อมกับเหล่านักแสดงมากันครบทีมในชุดนักกีฬาที่ขอบอกว่า เท่มาก!! ทั้ง เฟรม​-ฤทธิ์​ชนนท์​ ศรี​ประสิทธิ์​เดชา, ไรอัน-ปัญญา​ แม็คเชน, มีมี่-ฤทัยภัทร​ พัทธนนปภังกร, ภูร์​ เพียงพอ, ทีม​-ธัช​นนท์​ ทองเภ้า, ฮาร์ธ-ชินดนัย​ เดชะวลีกุล, ตัส​-ทศวรรษ​ สิงอุปโป, เท็น​-อภิวิชญ์​ เอื้อมหาโสภา,​ นัท​-ตรัยพัทธ์​ วุฒิบรวนันท์,​ ก้อง​-คุปต์พงษ์​ ชำนาญยง, ท้องฟ้า​-อลิชา​ ศรีประทักษ์​, ทูรี่​-พันธุ์ทิพา​ พงศ์เรืองรอง, พลับ-วราวุธ แสงศรีเรือง และ โอม-นภัทร อุตสาหะกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยการเดินแบบจากเหล่านักแสดงด้วยชุดวอลเลย์บอล ดูเก๋ และเท่มากๆ ลำดับต่อมาก็เป็นคิวการโชว์ “ยูยิตสู” โดยแชมป์โลกอย่าง พลับ-วราวุธ แสงศรีเรือง และเหล่านักกีฬา ยูยิตสู ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ลั่นโรง จากนั้นก็ถึงคิวร่วมพูดคุยผู้จัดฯ และนักแสดง ที่เรียกเสียงกรี๊ดกันไม่ไหว แรงเกินต้านจริงๆแล้วก็ถึงไฮไลท์ด้วยการชม First EP. ที่แต่ละคนก็ตั้งอกตั้งใจดูกันมากๆ เสียงฮือฮาก็มาเป็นระยะๆ หลังจากชม First EP. เสร็จ ทุกคนในโรงก็ปรบมือกันรัวๆ เพราะซีรีส์สนุกมาก นักแสดงแต่ละคนก็ทำการแสดงได้น่ารักสุดๆ ไปเลย จากนั้นก็ถึงคิวของ หนุ่มตัส ทศวรรษ หนึ่งในนักแสดงจากซีรีส์เรื่องนี้โชว์ร้องเพลงประกอบซีรีส์ในเพลง "คนเดิมไม่เหมือนเดิม" เสียงไพเราะเพราะพริ้ง เคลิ้มไปเลยคร่าาา!! ตบท้ายกิจกรรมด้วยการเล่นเกมแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงาน และถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนานยังคงมีความสนุกสนานของซีรีส์ส่งเสริมกีฬา TWINS THE SERIES สลับรัก นักลูกยาง ให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง 12 EP ทุกวันศุกร์ เวลา 22.45 น. ทางช่อง 3HD กด 33 และสามารถติดตามชมได้ทางแอพพิเคชั่น gagaoolala และย้อนหลังได้ที่ ช่อง3Plus พร้อมติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ TWINS THE SERIES (สลับรัก นักลูกยาง) ได้ที่ FB : Twins The Series Twitter :Twinstheseries IG : Twinstheseries YouTube : Lovemediathailand