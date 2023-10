แรงเกินต้าน!! “Twins The Series  สลับรัก นักลูกยาง” สุดปัง!! ซีรีส์วายส่งเสริมกีฬา ลงจอ 3 พฤศจิกายนที่ช่อง 3HD

ได้ฤกษ์ลงจอช่อง 3HD เตรียมเสิร์ฟความสนุกกันแล้ว สำหรับซีรีส์วายส่งเสริมกีฬาเรื่อง “Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” ภายใต้การคุมบังเหียนของ 3 ผู้จัดฯ ไฟแรง เป้-วิสูตร วัลลา, อธิพร พูลสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ หรือ “อาจารย์แก้ว” แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผลิตในนามของบริษัท เลิฟมีเดีย จำกัด ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 22.40 น. ทางช่อง 3HD เริ่มวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้“TwinsThe Series สลับรัก นักลูกยาง” ความยาว 12 ตอน เป็นเรื่องราวของ ครอบครัว “ธนเกียร์โภคิน” เป็นครอบครัวนักกีฬา ทั้งพ่อและแม่ ซึ่งพ่อ เป็นอดีตนักกีฬา ยูยิตสู (Ju-Jiusu) และ มีแม่เป็นถึงนักกีฬา วอลเลย์บอล ดาวรุ่ง อนาคตไกล ทั้งคู่มีลูกเป็นฝาแฝด ชาย–ชาย คนพี่มีชื่อว่า “สไปร์ท” (เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา) และคนน้องมีชื่อว่า “ซี” (เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา) ทำให้ผู้เป็นแม่ได้พลาดโอกาสสำคัญในการแข่งขันที่สำคัญต่ออาชีพนักกีฬา หลังจากนั้นผู้เป็นแม่ได้ปลูกฝังให้ลูกๆ ได้เล่นกีฬา โดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกทั้ง 2 คน ชอบหรือไม่ จนมาวันหนึ่ง ทั้งคู่ได้หย่าร้างกัน และได้ตกลงกันที่จะเลี้ยงดูลูกกันคนละคน โดยคนพี่จะอยู่กับพ่อ และ คนน้องจะอยู่กับแม่ เวลาผ่านไปทั้งคู่โตขึ้น ซี เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนแม่ ส่วน สไปร์ท ก็เป็นนักกีฬา ยูยิตสู เหมือนพ่อถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเติบโตมาจากคนละบ้าน แต่ สไปร์ท และ ซี ก็ได้โคจรมาเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจ ทั้งคู่ก็มีภารกิจที่จะต้องทำ และฝ่าฝันอุปสรรคไปให้ได้ นอกจากเรื่อง กีฬา แล้ว สไปร์ท และ ซี ต่างก็มีเรื่องราวให้ว้าวุ่นใจ ทั้งเพื่อนสาว แซลมอน (มีมี่-ฤทัยภัทร พัทธนนปภังกร) ของ ซี และ “เฟิร์ส” (ไรอัน-ปัญญา แม็คเชน) เพื่อนในทีมวอลเล่ย์บอล ซึ่งเป็นคู่ปรับของ ซี แต่ สไปร์ท จะมาทำให้ เฟิร์ส เปลี่ยนไป พร้อมเพื่อนๆ ในทีมอีกหลายคน แล้วความรัก ความฝัน และความสำเร็จของพี่น้องคู่แฝดจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องไป ต้องดู...!!!“Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” นำแสดงโดยนักแสดงเลือดใหม่ ที่ฝีมือด้านการแสดงไม่ธรรมดา อาทิ เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา, ไรอัน-ปัญญา แม็คเชน, , มีมี่-ฤทัยภัทร พัทธนนปภังกร, ภูร์ เพียงพอ, ทีม-ธัชนนท์ ทองเภ้า, ฮาร์ธ-ชินดนัย เดชะวลีกุล, ตัส-ทศวรรษ สิงอุปโป, เท็น-อภิวิชญ์ เอื้อมหาโสภา, นัท-ตรัยพัทธ์ วุฒิบรวนันท์, ก้อง คุปต์พงษ์ ชำนาญยง, ท้องฟ้า อลิชา ศรีประทักษ์, ทูรี่-พันธุ์ทิพา พงศ์เรืองรอง, พลับ-วราวุธ แสงศรีเรือง และ โอม นภัทร อุตสาหะ ร่วมด้วยนักแสดงอีกเพียบ!!!โดย คุณวิสูตร วัลลา เผยถึงที่มาในการทำซีรีส์วายส่งเสริมกีฬาเรื่องนี้ว่า“เราออยากทำซีรีส์วายที่ฉีกออกไป อยากให้มีเรื่องของกีฬาเข้ามาด้วย เราเลือกนำเสนอ กีฬาวอลเลย์บอล เพราะเป็นกีฬาที่ไม่ว่า หญิง-ชาย หรือว่า LGBTQ เล่นได้หมด แล้วก็มี กีฬายูยิตสู เข้ามารวมอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้เพราะตัวละครในเรื่องเป็น ฝาแฝด คนนึงจะเล่นวอลเลย์บอล อีกคนก็จะเล่น ยูยิตสู ซึ่งคนก็จะได้รู้จัก กีฬายูยิตสู เพิ่มขึ้นด้วย เพราะในประเทศไทยเราก็ส่งนักกีฬาไปแข่งขันและได้แชมป์โลกมาหลายครั้งแล้ว แต่คนไทยไม่ค่อยรู้ ผมก็เลยอยากดันให้วัยรุ่นได้รู้จักกีฬา ยูยิตสู ด้วยเหตุนี้ผมจึงมองว่าการทำซีรีส์และมีกีฬาเข้ามาร่วมด้วยมันจะเป็นผลดีต่อสังคม ผลดีกับเยาวชนเพราะในเรื่อง เราจะมีการสอดแทรกว่าจากเด็กไม่ดี แต่เมื่อกีฬาเข้ามาช่วยก็จะทำให้เขาเปลี่ยนได้ มันก็เป็นการตอบโจทย์ว่า คนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น เพราะกีฬา ซึ่งซีรีส์ของเราก็สามารถเป็น Soft power ได้ ซึ่งนอกจากจะได้ดูซีรีส์วายสนุกๆ แล้ว คนดูก็จะความรู้เรื่องกีฬามากขึ้นด้วยครับ”“Twins The Series สลับรัก นักลูกยาง” ได้สองผู้กำกับฯ มากฝีมือ ศิวศิษฎ์ พลดงนอก (โปร) และ คณธร ทับวิไล (บอล) มาผนึกกำลังทำให้ซีรีส์วายส่งเสริมกีฬาเรื่องนี้เข้มข้น สนุกสนาน และทำให้คนดูได้ว้าวุ่นใจอย่างแน่นอน!!!โดย โปร-ศิวศิษฎ์ เผยถึงซีรีส์เรื่องนี้ว่า “เป็นซีรีส์ boy's love ที่เกี่ยวกับการเล่นวอลเล่ย์บอล การล่าฝันของแต่ละตัวละคร รวมถึงเส้นความรักของแต่ละคน พิเศษไปกว่านั้น เราจะได้เห็นอีกหนึ่งกีฬาคือ กีฬายูยิตสู ซึ่งเป็นกีฬาที่ท้าทายและน่าสนใจ พอเอามาจับแมตช์กันทั้งสองกีฬามันก็ลงตัว และแน่นอนคนที่ชื่นชอบดูซีรีส์ BL ก็จะฟินกันอย่างแน่นอนครับ ส่วนเรื่องการทำงานกับ พี่บอล (คณธร) พี่บอลก็จะดูเรื่องภาพที่จะเล่าว่าซีนนี้จะเล่ายังไงแบบไหน ส่วนโปรก็จะช่วยดูภาพรวมทั้งหมดอีกที เวลาทำงานเราจะคุยกันก่อนว่าซีนนี้ เราจะเล่ายังไง แล้วเราทั้งสองก็คอยเติมเต็มส่วนต่างๆ ให้กันครับ”ด้านผู้กำกับฯ บอล-คณธร กล่าวว่า “เราเห็นงานกันตั้งแต่เริ่มโปรเจ็คเลย ทั้งความสนใจที่แตกต่างกัน มันทำให้ระหว่างทางมีหลากหลายมุมมอง ซึ่งปกติ ถ้ากำกับคนเดียว ข้อดีตรงนี้อาจจะหายไป สำหรับผมกับโปร เราแบ่งงานกันโดยธรรมชาติ สิ่งไหนที่โปรมีไอเดีย ผมจะรับฟังและปล่อยให้โปรทำงาน ส่วนตรงไหนที่ผมรู้สึกและมีไอเดีย โปรจะปล่อยให้ผมตัดสินใจครับ ซึ่งผมมองว่าความโดดเด่น ของ Twins The Series คือ เป็นซีรีส์วายที่พูดเรื่องของกีฬาและความแข็งแรงของร่างกาย และหนึ่งกีฬาหลักของเรื่องนี้คือ กีฬาวอลล์เล่ย์บอล ซึ่งเป็นกีฬายอดนิยม และมีผู้สนใจ ในวงกว้าง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ก็อยากให้คนดูได้ติดตามชมกันครับ”“ว่ากันกัน คู่แฝด มีอะไรที่เหมือนกัน แต่ครอบครัวนี้ ไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะ พวกเขาทั้งสอง ต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียว เท่านั้น”ติดตามความสนุกเหล่านี้ได้ใน TWINS THE SERIES สลับรัก นักลูกยาง ทุกวันศุกร์ เวลา 22.40 น. ทางช่อง 3HD เริ่มวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เสนอเป็นตอนแรก และสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ FB : Twins The Series Twitter :Twinstheseries IG : Twinstheseries YouTube : Lovemediathailand