“ฟิกซ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” เปิดตัวซีรีส์วายสยองขวัญแห่งปี ส่ง “ศพกระซิบ” ต้อนรับวันฮาโลวีน

ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีน ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอาย บรรยากาศชวนขนหัวลุก บริษัท ฟิกซ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำโดย 2 ผู้จัดคนเก่ง คุณทวีศักดิ์ ปัจทุมมา ,คุณนิธ นิธิพงศ์ไพบูลย์ จัดงานแถลงข่าว และเปิดตัว Trailer Series “ศพกระซิบ” (The Whisperer) ซึ่งมาจากบทประพันธ์ของ “ภาคินัย” นำมาสร้างเป็นซีรีส์วายสยองขวัญแห่งปี กำกับการแสดงโดย ชาญชัย สวัสดิวิชัยกุล, คึกฤทธิ์ จันทิมา โดยเรื่องนี้ได้เหล่านักแสดงนำรุ่นใหม่ฝีมือเฉียบ นำโดย ฟลุ๊ค พงศกร วงศ์เพียร, ต่อ คมกริช พละไกร, ไทม์ โอบนิธิ กาญจนปรมาภา, ณ ณคุณ แสนสีมนต์, พล ณัฎฐพันธ์ แสงคำ, โมโต ณิธิกร สมบัติธรรม, ไลท์ นฤสรณ์ กานาตารัมภ์, โกะ ธัญดิศ, จี ณัฏฐ์พิชา ฯลฯ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรัก ที่เต็มไปด้วยความลึกลับ สุดซับซ้อนเมื่อ “รัก” ไม่ได้ต้องการแค่เพียง “รัก” หากต้องการความ “ซื่อสัตย์” เป็นพื้นฐานยิ่งเพิ่ม “ความหลอกลวง” เข้ามาในชีวิตคู่ ความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน ก็ยิ่ง พัง!!..พัง!!..พัง!!แต่ถ้าคนๆ นั้น คือ..คนเดียวในโลกที่เราเหลืออยู่เราควรจะ “ทน” (ถูกหลอก) หรือ “จบ” (ความโง่) ลงสักทีโดยบรรยากาศงานแถลงข่าว Trailer Series “ศพกระซิบ” (The Whisperer) ที่ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ภายในงาน คึกคักไปด้วยเหล่าแฟนคลับซีรีส์วาย ที่มาร่วมให้กำลังใจนักแสดงนำ ทันทีที่ “ณ” และ “โมโต” เปิดตัวด้วยลีลาการเต้นสุดกระชากใจ ก็เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลาย ยิ่งได้เห็นลีลาการเดินแบบสุดแนว สุดเท่ จาก “ไลท์ ,พล ,ไทม์” ความฮอตของงานก็ร้อนฉ่าขึ้นทันที จากนั้นทวีความสนุกขึ้นอีกแบบนันสต็อปไปกับ ลีลาการร้องเพลงของ “น้องต่อ” ในเพลง “เริ่ดเกิ๊น” แต่ที่ทำเอาแฟนคลับใจแทบละลาย ต้องยกให้ซีนเซอร์ไพรส์ ที่หนุ่มฟลุ๊ค เดินถือช่อดอกกุหลาบสีขาวขึ้นมามอบให้หนุ่มต่อหน้าเวที โดนแบบนี้เข้าไป ไม่โดนตกยังไงไหว ที่สำคัญบรรยากาศการสัมภาษณ์และพูดคุยกับนักแสดง ผู้กำกับ ผู้จัด เต็มไปมวลพลังความสนุก ที่เข้มข้นไปด้วยความน่าค้นหา ชวนให้ขนหัวลุก กับเรื่องราวความสนุกในซีรีส์ที่เต็มไปด้วยปมซับซ้อนมากมาย ก่อนจะปิดท้ายงาน ด้วยเซอร์ไพรส์พิเศษ จาก ฟลุ๊ค ,โมโต ,คอปเปอร์ ร้องเพลง “ทำไมต้องหลอกกัน” ซึ่งเป็นเพลงประกอบ ซีรีส์ เอาเป็นว่า...อดใจรอไม่นาน “ศพกระซิบ” (The Whisperer) มีคิวออนแอร์ทุกวันอาทิตย์ เริ่มออกอากาศตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เวลา 22.45น. ทางช่อง Workpoint TVทั้งนี้ ในปี 2024 บริษัท ฟิกซ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ยังมีโปรเจ็คสุดปัง รอจ่อคิวอีก 2 เรื่อง คือ “ไฟไฮ” และ “ร่วมห้องต้องฆ่า” นำแสดงโดย น้องขิม ,น้องพั๊นช์ ,น้องมังกร ,น้องคอปเตอร์ ปักหมุดรอชมกันได้เลยติดตามความเคลื่อนไหว ของ บริษัท ฟิกซ์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียInstagram: Fix Entertainment Facebook: Fix EntertainmentX: k10Global Content TikTok: Fix Entertainment