ไลน์อัพ “GMMTV” ปี 2024 PART1 ขนทัพซีรีส์(วาย) ทั้งหน้าใหม่หน้าเก่า เปลี่ยนคู่ กำเนิดจิ้นใหม่ พร้อมปักหมุด! “ซีรีส์ยูริ”

พร้อมชูเรือธงกับก้าวที่เหนือกว่าในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ส่งออกผลงานคุณภาพจนดัชนีกราฟของกระแสความนิยมพุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ในเครือ “บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” (มหาชน) หรือ “onee” เผยหมัดเด็ดจัดเสิร์ฟ เมกะโปรเจกต์ความบันเทิงหลากหลายครบรส ในงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ “GMMTV 2024 UP & ABOVE PART 1” เปิดโผซีรีส์งานมาสเตอร์พีชทั้ง 15 เรื่อง ที่อัดแน่นด้วยอรรถรสความสนุกเข้มข้นครบทุกอารมณ์ พร้อมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี 1 เรื่อง เตรียมปักหมุดเอ็นจอยโมเมนต์ไปกับ 3 Events และเปิดตัวเรนเจอร์ 16 ไอดอล รายการ “School Rangers” ที่ครองใจวัยรุ่นมาอย่างยาวนาน จากทัพนักแสดงสุดฮอตกว่า 100 ชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคอนเทนต์ระดับพรีเมี่ยมในพาร์ทแรกที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2024 เรียกว่าตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งให้แฮชแท็ก #GMMTV2024PART1 ทะยานขึ้น X TREND “อันดับ 1” ของโลก, ประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บราซิล, เม็กซิโก, เปรู, สิงคโปร์, เวียดนาม และ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งยังติดเทรนด์อีกหลายประเทศทั่วโลก ยอดรวมในการโพสต์กว่า 2 ล้านครั้ง โดยมีหัวเรือใหญ่ “สถาพร พานิชรักษาพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด พร้อมด้วยทัพสื่อมวลชน พันธมิตรธุรกิจ เหล่าแฟนคลับตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์เริ่มออกสตาร์ทกันด้วยโชว์จากศิลปิน 5 หนุ่มวง “LYKN” ที่มาเขย่าเวทีให้สั่นสะเทือนกับสเตปการแดนซ์ในเพลง “Umm Umm” ก่อนที่ 2 พิธีกรอารมณ์ดี “ป๋อมแป๋ม นิติ” และ “เลโอ โซสเซย์” เชิญหัวเรือใหญ่ “สถาพร พานิชรักษาพงศ์” ขึ้นเวทีพูดคุยถึงความสำเร็จของการยืนหนึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สามารถเสิร์ฟคอนเทนต์ ความบันเทิงที่ตอบโจทย์ในทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีเติบโตแบบยั่งยืนในตลาดเอ็นเตอร์เทนเมนท์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมการเปิดเผยถึงเมกะโปรเจกต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในพาร์ทแรกของปี 2024 ที่พร้อมกระจายสัญญาณความสนุกแบบอัดแน่นจากนั้นถึงคิวของรายการ “School Rangers” กับการเปิดตัวเรนเจอร์ 16 ไอดอล นำโดย “นิกกี้ ณ ฉัตร, เลโอ โซสเซย์, อาร์ม วีรยุทธ, จุง อาเชน, ดัง ณัฏฐ์ฐชัย, เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง ธนวัฒน์, ฟอส จิรัชพงศ์, บุ๊ค กษิดิ์เดช, นีโอ ตรัย, มาร์ค ภาคิน, วินนี่ ธนวินท์, สตางค์ กิตติภพ, เดรก สัตบุตร, เอเจ ชยพล, เจเจ ชยกร” ยกขบวนกันมาเผยถึงความสนุกกับ Mission สุดท้าทายที่จะบุกไปถึงโรงเรียนจากนั้นดีกรีความตื่นเต้นก็ทวีคูณมากขึ้นไปกับการชม Teaser Trailer ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอย “The Interest ผ่อนรักนอกระบบ” คว้าพระเอกสุดฮอต “ไบร์ท วชิรวิชญ์” โคจรมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกกับนางเอกซุปตาร์ “ญาญ่า อุรัสยา” เรื่องราวของหนุ่มหล่อมาดกวนที่มีอาชีพรับจ้างทวงหนี้ แต่ดันตกหลุมรักสาวสวยที่ต้องทำงานใช้หนี้แทนพ่อตัวเอง ทำให้เขาค้นพบความรู้สึกใหม่ ที่ไม่แน่ใจว่ามันใช่ความรักหรือไม่ ผ่านฝีมือของผู้กำกับคุณภาพ “วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์”ต่อด้วย Teaser Trailer เรื่อง “รักแรกโคตรลืมยาก The Series” จากภาพยนตร์โรแมนติก ดราม่าที่ถูกนำมาปรุงแต่งความสนุกให้ฟูลฟิลมากขึ้นผ่านการนำเสนอในเวอร์ชั่นของซีรีส์กับเรื่องราวที่จะทำให้หวนนึกถึงรักแรกในวัยเรียนที่ทำให้ใจเต้นแรง เขินจนหน้าแดงและต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่ลืม นำแสดงโดย “นนน กรภัทร์, ฟิล์ม รชานันท์, โอม ภวัต, ชิม่อน วชิรวิชญ์, นีโอ ตรัย, ยูโร ธนเศรษฐ์, วิว เบญญาภา” ผลงานของ 2 ผู้กำกับ “ป้อ-ณภัทร จิตวีรภัทร, ฝน-ขนิษฐา ขวัญอยู่”ก่อนที่จะมาอินเบอร์แรงไปกับการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่เริ่มต้นด้วย “หนังสือรุ่นพลอย” นำแสดงโดย “น้ำตาล ทิพนารี, ฟิล์ม รชานันท์, อ้าย สรัลชนา, เจมี่ จุฑาพิชญ์, เอิร์ท พิรพัฒน์, ทอย ปฐมพงศ์, จิมมี่ จิตรพล, จุง อาเชน, ปาแปง พรหมพิริยะ, กระปุก พลอยนิรา, จูน วรรณวิมล, พิพลอย กัญญรัตน์, โต๋ ทินพันธ์, นะ ธนบูลย์” บอกเล่าเรื่องราวความรักของเด็กสาว 5 คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา กำกับการแสดงโดย “Snap25 Team”ต่อด้วยซีรีส์ที่มาทำให้หัวใจพองโต “We are คือเรารักกัน” เรื่องราวความรักสุดชุลมุนวุ่นวายของกลุ่มเพื่อนซี้ นำแสดงโดย “ปอนด์ ณราวิชญ์, ภูวิน ภูวินทร์, วินนี่ ธนวินท์, สตางค์ กิตติภพ, อู๋ ธนบูรณ์, บูม ธราธร, มาร์ค ปาหุณ, ภวิน ธนิก, ธีร์ ธีรเดช, เปปเปอร์ ภานุโรจน์, ก๊อตจิ ทัชชกร” ผลงานของผู้กำกับคุณภาพ “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล”จากนั้นถึงคิวของซีรีส์ “The Trainee ฝึกงานเทอมนี้ รักพี่ได้มั้ย” เรื่องราวความรักแสนอบอุ่นของ 2 ผู้ช่วยผู้กำกับ นำแสดงโดย “ออฟ จุมพล, กัน อรรถพันธ์, ซี ทวินันท์, ปูน มิตรภักดี, พิพลอย กัญญรัตน์, กระปุก พลอยนิรา, วิว เบญญาภา, เอมี่ ทสร, ป๋อมแป๋ม นิติ” ผลงานของผู้กำกับ “ณัฐ ฐชัย โกมลเพ็ชร์, ศศินันท์ พัฒนะ”ต่อด้วยซีรีส์ “แค่ที่แกง” ได้นักแสดงนำหน้าใหม่ไฟแรงอย่าง “ซี เดชชาติ, คีน สุวิจักขณ์, หลุยส์ ธณวิน, อชิ พีระกานต์, อั๋น ณภัทร, บุ๊ค กษิดิ์เดช, มิ้ลค์ พรรษา” เรื่องราวของการโดนแกงที่ทำให้พบกับความรักแสนฟีลกู๊ด ผ่านฝีมือของผู้กำกับ “กอล์ฟ สกล วงษ์สินธุ์วิเสส”ถึงคิวของซีรีส์รสชาติใหม่ “Pluto นิทาน ดวงดาว ความรัก” ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่คนหนึ่งยอมโกหกเพื่อได้รักกับเธอคนนั้น นำแสดงโดย “น้ำตาล ทิพนารี, ฟิล์ม รชานันท์, กระปุก พลอยนิรา, ไซซี รัตทริชา, เอิร์น ปรียาภัทย์, อาร์ม วีรยุทธ, กาย ศิวกร” กำกับการแสดงโดย “Snap25 Team”ลุ้นระทึกตื่นเต้นไปกับซีรีส์ “บ้านหลอน ON SALE” นำแสดงโดย “เต ตะวัน, นิว ฐิติภูมิ, มุก วรนิษฐ์, แจน พลอยชมพู” ผลงานของผู้กำกับ “โดม จารุพัฒน์ กันนุลา”จากนั้นอินกันต่อกับซีรีส์รักสุดร้อนแรง “Ossan’s Love” พบกับนักแสดง “เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ” ผ่านการกำกับของ “อู๋ กรพรหม นิยมศิลป์”แล้วสวิตช์อารมณ์ไปพบกับโชว์สุดปังจากศิลปินคุณภาพ “คริส พีรวัส” คว้าไมค์มาโชว์เพลงเพราะ “เสียงจากดาวพลูโต” เป็นออเดิร์ฟก่อนไปพบกับความสนุกเต็มพิกัดในคอนเสิร์ต “The Krist Elements Concert” จากนั้นไปฟินกันต่อเนื่องกับแฟนเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ “LOVE OUT LOUD FAN FEST 2024” ของ 9 คู่จิ้นสุดฮอต “เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ, เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง ธนวัฒน์, ปอนด์ ณราวิชญ์, ภูวิน ภูวินทร์, จุง อาเชน, ดัง ณัฏฐ์ฐชัย, จิมมี่ จิตรพล, ซี ทวินันท์, ฟอส จิรัชพงศ์, บุ๊ค กษิดิ์เดช, เจมีไนน์ นรวิชญ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์, เพิร์ธ ธนพนธ์, ชิม่อน วชิรวิชญ์, วินนี่ ธนวินท์, สตางค์ กิตติภพ” ต่อด้วยศิลปินมาแรง “นนน กรภัทร์” ที่หยิบเอาเมดเล่ย์เพลง “ความพยายามอยู่ที่ไหน, Knock Knock, สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบ” พร้อมมาเปิดเผยถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกใน “Nanon born to เบียว Concert” และอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษกับคอนเสิร์ต “Win Holidate Fan Con” ที่ศิลปินหนุ่มฮอต “วิน เมธวิน” จับไมค์มาร้องเพลงเพราะ “เริ่มใหม่, 10 Years later” ทำเอาแฟนๆ ถึงกับส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์จากนั้นส่งไม้ต่อให้กับซีรีส์ “My Golden Blood เลือดนายลมหายใจฉัน” เรื่องราวของแวมไพร์หนุ่มอายุ 151 ปี ที่ได้ลิ้มลองรสชาติของเลือดพิเศษ Golden blood ซึ่งเป็นชนวนเหตุที่ทำให้พบกับความรัก นำแสดงโดย “จอส เวอาห์, ฟลุ๊ค กวิน, นีโอ ตรัย, จูเนียร์ ปณชัย” ผลงานของผู้กำกับ “อาร์ค สาโรจน์ คุณาธเนศ”อินกันต่อเนื่องด้วยซีรีส์ “Kidnap ลับ-จ้าง-ลัก” ที่ได้นักแสดงนำอย่าง “โอม ภวัต, เล้ง ธนพล, โอม ฐิภากร, ปาแปง พรหมพิริยะ, ไตเติ้ล กีรติ” มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักสุดแสนโรแมนติกที่การันตีว่าฟินเบอร์แรง รังสรรค์ความสนุกโดยผู้กำกับคนเก่ง “หนุ่ม อรรถพร ธีมากร”ต่อด้วยซีรีส์ “Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อน” พบกับนักแสดง “ภูวิน ภูวินทร์, ดัง ณัฏฐ์ฐชัย, ป่าน ณัชชา, ลูกจัน ภาสิดี, บิ่มบี๊ม แพรขวัญ, เจ้าหญิง ครองขวัญ, ริว พุติพัฒน์, จาว่า พบธรรม” กำกับการแสดงโดย “กัปตัน รวิพล หงษ์งาม”ต่อด้วยซีรีส์ที่จะมาตกอารมณ์คนดูให้ฟินอย่างหนัก “วันดีวิทยา” บอกเล่าความรักระหว่างคุณหมอปากหนักกับนักมวยหล่อล่ำ พบกับทีมนักแสดงสุดฮอต “เกรท สพล, อิน สาริน, ฟลุ๊ค ณัฐนนท์, โต๋ ทินพันธ์, พลอย ภัชธร, ป๊อด ศุภกร, เดรก สัตบุตร” ผ่านฝีมือการกำกับของ “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์”ส่งไม้ต่อให้กับซีรีส์แนวระทึกขวัญ “High School Frenemy มิตรภาพ คราบศัตรู” บอกเล่าเรื่องราวการเอาชีวิตรอดในโรงเรียนที่มีเรื่องลึกลับซ่อนอยู่มากมาย นำแสดงโดย “สกาย วงศ์รวี, นานิ หิรัญกฤษฎิ์, เค เลิศสิทธิชัย, มาร์ค ภาคิน, บอนนี่ ภัสรสรณ์, เอเจ ชยพล, เจเจ ชยกร, พร้อม ทีปกร, วิว เบญญาภา, จูน วรรณวิมล, เอิร์น ปรียาภัทย์, มาร์ค จิรันธนิน, เอส ศุภ” ผลงานการกำกับของ “ฝน ขนิษฐา ขวัญอยู่” ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ “อิน” และ “สกาย” เปิดตัวในฐานะนักแสดงสังกัด “GMMTV”จากนั้นไปพบกับซีรีส์แนว โรแมนติกคอมเมดี้ “My Love Mix-Up! เขียนรักด้วยยางลบ” นำแสดงโดย “เจมีไนน์ นรวิชญ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์, โชกุน พุทธิพงษ์, ป่าน ปทิตตา” เรื่องราวของอินเลิฟสุดน่ารักของเหล่านักเรียนมัธยมปลาย ผ่านฝีมือการกำกับ “อู๋ กรพรหม นิยมศิลป์”อีกหนึ่งซีรีส์ที่ชวนลุ้นระทึก “Enigma 2 บุหงาหมื่นภมร” พบกับนักแสดงสุดฮอต “วิน เมธวิน” ที่โคจรมาประกบคู่กับนางเอกสาว “เต้ย จรินทร์พร” เป็นครั้งแรก โดยถ่ายทอดเรื่องราวของไสยศาสตร์กับวงการมายาที่ทุกความเชื่อจะกลายเป็นคำลวง ผลงานของผู้กำกับมือทอง “โอ ปัฏฐา ทองปาน”ปิดท้ายงานด้วยการเชิญผู้บริหาร “GMMTV” พร้อมด้วยทีมนักแสดงถ่ายภาพร่วมกันบนเวที โดยทั้งหมดนี้คือเครื่องการันตีถึงปรากฏการณ์ความสนุกแบบจัดหนักจัดเต็มกับก้าวสำคัญของการยืนหนึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง