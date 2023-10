“วิลลี่ - หอย- ป๋อมแป๋ม” ชวนคนรักสัตว์เที่ยวงาน “We Love Pets ครั้งที่ 11” วันที่ 21-22 ต.ค.นี้ Central พระราม 2

ซึ่งงานนี้ 2 หนุ่มที่ได้ขึ้นชื่อว่า เป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการสัตว์เลี้ยง อย่าง วิลลี่ และ หอย ถึงกับบอกเลยว่า “งานนี้คนรักสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ ต้องมาเลยครับ เพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่เปิดพื้นที่ให้เป็นคอมมูนิตี้ ให้คนเลี้ยงสัตว์ได้มาเจอกัน ไม่ว่าคุณจะเลี้ยง หมา แมว นก กระต่าย สัตว์ Exotic ต่างๆ จะสปีชีส์ไหน เรารวมมาไว้ที่นี้หมดแล้ว แถมให้ทุกคนได้มาเจอกันแลกเปลี่ยนความรู้ มาเจอกันมาแชร์ประสบการณ์ มาได้ความรู้กลับไปเพื่อให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวมีสวัสดิภาพที่ดี เพื่อให้เค้าได้อยู่กับเราไปนานๆซึ่งปีนี้ไม่ได้มีแค่เรา 2 คน วิลลี่ กับ หอยเ ท่านั้นเรายังมี “ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร” ซึ่งเป็น Friend of The Voice หรือทูตสันถวไมตรีของมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรา ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ถูกทำร้าย ถูกทิ้ง ไม่ให้เป็นภาระของสังคม ก็มาร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน และยังมี “แต๋ม ชรัส เฟิ่องอารมย์” ผู้มีใจรักในนกคีรีบูน ก็จะมาร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกันและกิจกรรมในงานไม่ได้มีเพียงเท่านี้ เพราะยังมีกิจกรรมแข่งขันนกบินอิสระ ประกวดนกสวยงาม สายหมา สายแมว เรามีกิจกรรมให้คุณมาร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลฟรีๆกลับบ้านอีกด้วย และปีนี้มาในธีม Magic Companion สายประกวดแฟนซีตัดชุดรอได้เลย ,มีหมอดูมาดูดวงให้, มีตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงฟรีฟรี คุณหมอยกทั้งเครื่องเอ็กเรย์ วัคซีน ยา หยอด มาพร้อมบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย, พร้อมพาเจ้านายมาถ่ายรูปกับทาสโดยช่างภาพมืออาชีพ และมาร่วมทำบุญร่วมกันเพียงแค่แชร์ภาพลงโซเชียลตามกติกา ทุกโพสทางผู้จัดงานจะร่วมสมทบทุนเพื่อมอบให้กับมูลนิธิ The Voice Foundation เพื่อนำไปรักษาและช่วยเหลือสัตว์จรจัดและกระต่ายจรจัดต่อไปครับ ถือว่าให้ทั้งคนทั้งสัตว์ได้มาทำบุญร่วมกัน เพื่อต่อชีวิตให้กับสัตว์จรจัดต่อไปครับ”#welovepets #centralพระราม2 #pamornchaisupply #verselelaga #งานสินค้าสัตว์เลี้ยง