สถานทูตไทยโคเปนเฮเกนจัดพิธีเปิดแผ่นจารึก "ธรรมนูญอูจูปิส" ภาษาไทยที่ลิทัวเนีย

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และนาย Romas Lileikis ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอูจูปิส ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดแผ่นจารึกธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอูจูปิสภาษาไทย ณ กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลิทัวเนีย ซึ่งถือเป็นภาษาที่ 43 ที่มีการแปลและติดตั้งบนกำแพงธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอูจูปิสทั้งนี้ เขตอูจูปิส (Užupis) จัดเป็นเขตชุมชนพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นแหล่งรวมศิลปิน ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของกรุงวิลนีอุส และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในกรุงวิลนีอุส โดยมีการสมมติรูปแบบเมืองและการปกครองตามอุดมคติของศิลปินโดยใช้ชื่อว่า Republic of Užupis มีประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และมีธรรมนูญเป็นของตนเอง แต่ไม่ได้มีอำนาจทางนิตินัยใดๆ อย่างเป็นทางการในลิทัวเนีย โดยธรรมนูญอูจูปิสได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาลิทัวเนียเป็นฉบับแรกเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2540 มีบทบัญญัติ 41 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่สะท้อนปรัชญาการใช้ชีวิตสไตล์ศิลปินและสอดแทรกอารมณ์ขัน จากนั้นได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ 43 ภาษา รวมถึงภาษาไทย จารึกลงบนแผ่นโลหะประดับบนกำแพงธรรมนูญเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนกรุงวิลนีอุสสามารถไปชมและอ่านธรรมนูญอูจูปิสภาษาไทยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณกำแพงธรรมนูญอูจูปิสให้มีบรรยากาศแบบไทย มีการประดับริ้วธงชาติไทยบนถนน พร้อมจัดแสดงโรลอัพเผยแพร่การท่องเที่ยวของไทย และจัดการแสดงวัฒนธรรมไทยประกอบพิธีเฉลิมฉลองฯ โดยก่อนพิธีจะเริ่มขึ้นได้มีการแห่ขบวนกลองยาวนำโดยคณะละครมรดกใหม่ของ “ครูช่าง” อาจารย์ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ศิลปินแห่งชาติ และคณะนักมวยไทยจากสหพันธ์มวยไทยแห่งลิทัวเนีย จากนั้นพิธีได้เริ่มขึ้นโดยการบรรเลงเพลงประจำ Užupis และเพลงชาติไทย การกล่าวสุนทรพจน์โดยเอกอัครราชทูตฯ และประธานาธิบดีแห่งอูจูปิส การอ่านธรรมนูญอูจูปิสเป็นภาษาไทยโดยเอกอัครราชทูตฯ และเยาวชนจากคณะละครมรดกใหม่ การแสดงนาฏศิลป์โดยชุมชนไทยในลิทัวเนีย การแสดงนาฏศิลป์ในชุดหัวโขน และการบรรเลงดนตรีไทยและสากลประยุกต์กับเครื่องดนตรีไทยโดยคณะละครมรดกใหม่ทั้งนี้ ได้รับความสนใจและชื่นชมจากแขกผู้มาร่วมงานและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมชมพิธีเปิดเป็นอย่างมาก โดยมีบุคคลสำคัญของลิทัวเนียเข้าร่วม เช่น นาย Egidijus Meilūnas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย นาย Vilius Semeška สมาชิกรัฐสภาลิทัวเนียและ Head of the Group for Inter-parliamentary Relations with ASEAN นาย Julius Pranevičius อธิบดีกรมอินโด-แปซิฟิก รวมถึงนาย Rolandas Valiūnas กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำลิทัวเนีย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มกิจกรรมนี้ ตลอดจนคณะทูตานุทูตในกรุงวิลนีอุส ชุมชนไทยในลิทัวเนีย ประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ Užupis ยังได้แต่งตั้งให้ “ครูช่าง” เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของ Užupis และเป็นทูตสันถวไมตรีของไทยประจำ Užupis ด้วยในช่วงค่ำหลังจากพิธีเปิดแผ่นจารึกฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีฯ มีการจัดซุ้มอาหารไทย การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย โดยคณะละครมรดกใหม่ พร้อมแจกของที่ระลึกแก่แขกที่มาร่วมงานเป็นพวงกุญแจตุ๊กตาช้างไทยที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ฯ ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2536 จากนั้นความสัมพันธ์ได้ขยายครอบคลุมในทุกระดับและทุกมิติ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวและความร่วมมือยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่นาย Egidijus Meilūnas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย ได้กล่าวสุนทรพจน์ยินดีต่อโอกาสครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตฯ โดยเน้นว่าในปีนี้ลิทัวเนียได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์ต่ออินโด-แปซิฟิก ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยมีบทบาทสำคัญ และลิทัวเนียมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา เพื่อนำทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น