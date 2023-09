เทรนด์ใหม่สัตว์เลี้ยงเซเลบ!? นก ห่าน ไก่ มาเต็ม! ดูแลยิ่งกว่าลูก

ถ้าพูดถึงเรื่องการเลี้ยงสัตว์แล้วล่ะก็ คงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เจ้าสัตว์สี่ขาอย่างสุนัขและแมว ถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมมาทุกยุค เป็นสัตว์ยอดฮิตที่มีกันแทบทุกบ้าน แต่ในยุคปัจจุบันนี้ เหล่าผู้คนต่างมีความสนใจที่หลากหลายเพิ่มเติม แถมต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใคร เราจึงได้เห็นบรรดาคนดังทั้งหลาย มีสัตว์เลี้ยงแปลกๆ นอกเหนือไปจากน้องหมา น้องแมว ไม่ว่าจะเป็น สารพัดสายพันธุ์หนู ปลา หรือเต่า





แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน อย่าง “สัตว์ปีก” เนื่องด้วยทั้งสวยงาม เลี้ยงไม่ยาก แถมยังสามารถฝึกฝนได้อีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่บรรดาเหล่าเซเลบหลายคน เลือกใช้เวลาว่างและกิจกรรมโปรด เป็นการเพลิดเพลินไปกับสัตว์ปีกสวยๆ ที่มีคาแรกเตอร์แตกต่างจากน้องหมา น้องแมว ที่คุ้นชินกัน จะมีใครบ้างนั้นลองไปดูกัน?

เริ่มที่สาวรักสัตว์ตัวจริง “โม-นภัสนันท์ พรประภา” ที่เรามักจะเห็นเธอมีความเผื่อแผ่ต่อสัตว์เสมอ และได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งใน “Friends of The voice” จากการช่วยสนับสนุนมูลนิธิ The Voice ที่ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ เช่น รับอุปการะน้องหมาที่บาดเจ็บ ถูกทอดทิ้ง อีกทั้งช่วยบริจาคสมทบทุน รวมถึงแชร์ข่าวสารต่างๆ อย่างเต็มที่ เพราะตัวเธอเองเป็นคนรักสัตว์มาแต่ไหนแต่ไร มีสัตว์เลี้ยงมากมาย ทั้งสุนัข เต่า และอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงโปรดคือ “นก” ที่เธอเลี้ยงอยู่หลายตัว ถึงขนาดสั่งทำกรงขนาดใหญ่อย่างสวยงามให้น้องๆ ได้มีพื้นที่อาศัยอยู่ได้อย่างสบาย ซึ่งนอกจากเธอจะเลี้ยงดูจัดหาสถานที่อย่างดีแล้ว เธอยังศึกษาหาข้อมูล แถมยังพยายามเทรนด์ พยายามฝึก และสอนให้ฟังคำสั่งต่างๆ อย่างเจ้าตัวโปรด “น้องนมเย็น” นกแก้วสีหวานสวย ที่ก็พยายามฝึกฝนจนสามารถเรียกให้บินมาหาได้

ถัดมาอีกหนึ่งเซเลบสาวเก๋ “ทิปปี้-สุพรทิพย์ ช่วงรังษี” ก็มีสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก ที่จะพบเห็นได้บ่อยในโซเชียลมีเดียของเธอ อย่าง “พะโล้” ห่านตัวอวบอ้วน ขนสีขาวสะอาด ซึ่งห่านที่หน้าตาเหมือนๆ กัน ก็อาจทำให้ใครหลายคนที่เห็นผ่านๆ ตา อาจจะนึกว่ามีพะโล้ตัวเดียว แต่ที่จริงไม่ใช่ เพราะพะโล้มาเป็นแก๊งมีถึง 4 ตัวด้วยกัน เป็นขาใหญ่เจ้าถิ่นของบ้านหลังงามริมน้ำย่านบางปะกงของเธอ

ด้วยความมีเจ้าของเป็นแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ เหล่าพะโล้เลยกลายเป็นห่านแฟชั่นนิสต้าไปด้วย เพราะทิปปี้จะหยิบจับผ้า จับเนคไทมาผูกคอให้ดูแสนเก๋ และคอยเก็บภาพน่ารักๆ อิริยาบถแสนซน ของแก๊งพะโล้มาโพสต์ฝากกันอยู่บ่อยๆ ยิ่งในช่วงโควิด-19 ที่ทิปปี้เก็บตัวอยู่บ้าน ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ ก็ได้เหล่าน้องห่านแสนน่ารักพวกนี้เป็นเพื่อน สร้างความรื่นรมย์สนุกสนาน

มาถึงอีกบ้านที่มีสัตว์ปีกตัวสวยคอยเดินอวดโฉมเช่นกัน สำหรับ “แก้ว-ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์” ที่มีน้องไก่หลายตัวอยู่ในบริเวณบ้าน ซึ่งกว้างขวางมีพื้นที่สีเขียวมากมาย โดยเธอทำทั้งแปลงผักสวนครัว มีเลี้ยงสัตว์ โดยน้องไก่จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เธอ สามี (วัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) และลูกๆ คือ น้องนินา-สนิทนาถ และน้องภาณต-ภาสกฤต คอยช่วยกันดูแล ซึ่งไก่ที่เลี้ยงนอกจากจะให้ไข่แล้ว ยังสามารถขันปลุก และให้คนในครอบครัวได้ชมความสวยงามของขนสีสันสดสวย ของเหล่าไก่แจ้ และไก่ซิลค์กี้ได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

สำหรับบ้านของ “กัลป์ อดิเรกสาร” นักออกแบบฝีมือดีของประเทศไทย กับภริยา “รุจิภา อดิเรกสาร” ก็เป็นอีกหนึ่งบ้านที่รักสัตว์ มีทั้งสุนัข แมว และยังเลี้ยงนกแก้วคอกคาเทลสีสันสวยงามหลากลวดลายไว้หลายตัว

หรืออย่างบ้านของ “มั้งค์-ชัยลดล โชควัฒนา” เองก็มีสัตว์เลี้ยงหลากหลายรวมถึงนก ซึ่งคงความสีขาวไว้แบบไม่หลุดคอนเซ็ปต์ ทั้งสุนัข แมว และนก ก็ล้วนแล้วแต่มีสีโทนเดียวกัน โดยเขาเลี้ยงทั้งนกแก้วกระตั้วและนกแก้วฟอพัส ที่ช่วงไหนหนุ่มมั้งค์อยู่ติดบ้านไม่ได้เดินทาง ก็จะได้เห็นออกมาอวดโฉมในอินสตาแกรมให้ได้ยลความน่ารักกัน