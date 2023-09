“ญาญ่า” โดดแจมปาร์ตี้ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” ให้กำลังใจขึ้นแท่นซีอีโอ เปิดบริษัทใหม่

หลังจากที่ออกจากสังกัด GMMTV ผันตัวเป็นซีอีโอ เปิดตัวบริษัทของตัวเอง ใช้ชื่อว่าโดยทุ่มเงินหลักล้านจัดงานปาร์ตี้เปิดตัวไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา งานนี้ที่ทำเอาแฟนๆ เซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อยคือนางเอกซุป’ตาร์อย่างที่ได้มาร่วมงานดังกล่าวด้วย รวมทั้งได้โพสต์ภาพลงสตอรี่ส่วนตัว ระบุว่า “Congratulations Been seeing how hard you’ve worked! And i’m so happy for you :)”อย่างไรก็ตาม ไบร์ท-ญาญ่า มีผลงานภาพยนตร์ที่เล่นด้วยกันคือ เรื่อง “The Interest ผ่อนรักนอกระบบ”