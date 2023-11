“PROXIE” โร้ดโชว์แจกความสุข 5 จังหวัด ยกขบวนกิจกรรมสุดฟิน “My Tempo The Series RoadShow”

เหล่า USER (ยูเซอร์) ทั้งประเทศเตรียมตัวให้พร้อม! หลังจากหนุ่ม ๆได้สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ผ่านผลงานในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ไปแล้ว ล่าสุดพวกเขากำลังพาตัวละครที่หลายคนหลงรัก กลับมาหาทุกคนอีกครั้ง ในเวอร์ชั่นซีรีส์ กับ “My Tempo น้อง พี่ ดนตรี+เพื่อน The Series” ที่ครั้งนี้เรื่องราวจะมีความยาวมากขึ้น ให้ทุกคนได้อินและฟินไปกับเหล่าตัวละคร พร้อมขยี้ความรู้สึกยิ่งกว่าเดิม และพิเศษสุด เมื่อ 6 หนุ่ม ได้แก่ กร วรรณไพโรจน์ , โชกุน ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, อองรี ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ , กัน รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ , วิคเตอร์ วรเมธ กอนุประพันธ์ และ คิม ปัณณธร จิรศาสตร์ มาพร้อมกิจกรรมสุดฟิน อย่าง “My Tempo The Series RoadShow” จะบุก 5 จังหวัดให้แฟน ๆ ได้รับชมกันก่อนใคร แถมยังเล่นใหญ่บนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ ร่วมชมไปด้วยกันกับแฟน ๆ แบบใกล้ชิด ประหนึ่งชวนแก๊งค์เพื่อนสนิทมาดูหนังด้วยกันPROXIE กล่าวว่า “สวัสดีครับ พวกเรา PROXIE ครับ วันนี้ผมอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมจอย ร่วมดู My Tempo The Series กัน โดยมีทั้งหมด 10 EP ในโรงภาพยนตร์ และสามารถพบเจอพวกเราได้ทั้งหมด 5 จังหวัดด้วยกันคือ กรุงเทพมหานคร , เชียงใหม่ , ขอนแก่น , นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา ที่สำคัญทุกที่นั่ง จะได้ของขวัญจากพวกเรา PROXIE ด้วยนะครับ นั่นก็สมุดเฟรนด์ชิป และก็มีโปสการ์ดของพวกเราทั้งหมด 6 ใบนะครับ แล้วเจอกันครับ”สำหรับ “My Tempo น้อง พี่ ดนตรี+เพื่อน The Series” ซีรีส์ที่จะทำให้ทุกคนได้อบอุ่นหัวใจ โดยถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและเสียงดนตรี ผลงาน มะเดี่ยว - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล ที่การันตีฝีมือกับผลงาน “รักแห่งสยาม” หนัง Coming of age ขึ้นหิ้งที่ยังคงตราตรึงใจมาแล้ว มานั่งแท่นผู้อำนวยการสร้าง โดยมีทั้งหมด 10 EP และแบ่งออกฉายตามโรงภาพยนตร์ใน 5 จังหวัด จังหวัดละ 2 EP เรียงลำดับดังนี้ล่าสุดเปิดประเดิม EP 1 และ EP 2 ปักหมุดฉายที่ จ.กรุงเทพมหานคร ไปเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 5 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา จากนั้น “My Tempo น้อง พี่ ดนตรี+เพื่อน The Series” จะออกเดินทางขึ้นเหนือไปที่ จ. เชียงใหม่ เพื่อฉาย EP 3 และ 4 ในวันที่ 12 พ.ย. นี้ ก่อนมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น เพื่อฉาย EP 5 และ 6 ในวันที่ 26 พ.ย. นี้ และจะพากันล่องใต้สู่ จ. นครศรีธรรมราช เพื่อฉาย EP 7 และ 8 ในวันที่ 3 ธ.ค. นี้ จากนั้นปิดท้าย 2 ตอนไฟนอล EP 9 และ 10 ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. นครราชสีมา ในวันที่ 17 ธ.ค. นี้ เรียกว่าออนทัวร์แจกความฟินครบทุกภาคเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะได้รับชมซีรี่ส์ฟิน ๆ กับทั้ง 6 หนุ่มแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อแฟนคลับที่เข้ามาดูซีรี่ส์เรื่องนี้โดยเฉพาะ กับ Mini Greeting หลังจากซีรี่ส์ฉายจบ พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษแบบจุก ๆ ถึง 2 รายการ (มูลค่ากว่า 500 บาท) ประกอบไปด้วย Friendship (My Tempo The Series Edition) ขนาด 5x7 นิ้ว จำนวน 1 เล่ม และ Postcard (My Tempo The Series Edition) รูปหล่อ ๆ ของสมาชิก “PROXIE” ขนาด A6 อีกจำนวน 6 ใบ บอกเลยว่าคุ้มสุด ๆใครไม่อยากพลาดกิจกรรมสุดพิเศษกับ “My Tempo The Series RoadShow” สามารถไปซื้อบัตรกันได้แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ bROTHERS Shop (จำกัดออเดอร์ละ 2 ใบ) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และการเปิดขายแต่ละจังหวัดผ่านทาง Officail ของ PROXIE