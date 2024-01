“บอดี้สแลม” นำทัพ คอนเสิร์ตใหญ่ “กาลครั้งเจ็ด หนีกรุง TO THE UNIVERSE” ที่พัทยา

15:30 - เจเจ จุลจักร

16:00 - ส้ม มารี

17:00 - วง KLEAR

18:00 - นนท์ ธนนท์

19:30 - ซานิ

20:30 - ป๊อบ ปองกูล

21:30 - วง BODYSLAM

23:30 -โจอี้บอย

บริษัท หนีกรุง จัดคอนเสิร์ต “กาลครั้งเจ็ด หนีกรุง TO THE UNIVERSE” ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายแก่ ๆ ไปจนถึงกลางดึก ที่ Wisdom Valley เขาไม้แก้ว พัทยา จ.ชลบุรีกาลครั้งเจ็ด หนีกรุง TO THE UNIVERSE เป็นคอนเสิร์ตที่จัดเต็มศิลปินชั้นนำอย่างคับคั่ง ได้แก่ บอดี้สแลม, โจอี้บอย, นนท์ ธนนท์, Klear, ป๊อป ปองกูล, ซานิ, ส้ม มารี และ เจเจ จุลจักรคอนเสิร์ตครั้งนี้มีโปรโมชั่นโค้งสุดท้าย ซื้อบัตร 4ใบ แถมฟรี 1 ใบ สำหรับบัตร MARS ZONE ราคา 950 บาท หรือจะเลือกรับส่วนลด 10% เมื่อแสดงผลิตภัณฑ์จากมาม่าจำนวน 4 ชิ้น และโซนพิเศษ นั่งชิดติดสเตท บัตร MOON ZONE ราคา 1,800 บาท ที่มาพร้อม Package ฟรี! เครื่องดื่ม 1 Drink / Snack Bag / Fast Track / VIP Toiletสำหรับผู้สนใจ สามารถชวนเพื่อน ชวนแฟน ชวนพี่ ชวนน้อง ชวนทุกคนที่รัก ซื้อบัตรได้แล้ว ที่ The Concert Application หรือ https://www.theconcert.com/concerts/neekrungconcert7และ Line Myshop ของ Neekrung To Goตารางศิลปิน