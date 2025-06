“HER VERSE & HIS VOICE CONCERT” Written by AMP ACHARIYA ปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่กวาดเทรนด์ X อันดับ1ทั้งสองวันซ้อน

จบลงอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่สมการรอคอย กับปรากฏการณ์ที่รวมสุดยอดเสียงร้องแห่งยุคไว้ครบในเวทีเดียว “HER VERSE & HIS VOICE CONCERT” Written by AMP ACHARIYA เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2568 @ BITEC LIVE การันตรีความยิ่งใหญ่ด้วยเทรนด์ Xอันดับ1 ทั้งสองวันซ้อน ในค่ำคืนที่อบอวลด้วยความรู้สึก ปกคลุมไปด้วยบทเพลง และถูกเย็บร้อยไว้ด้วยรักจากปลายปากกาของ แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์คอนเสิร์ตเปิดฉากอย่างอลังการด้วยการปรากฏตัวของ 3 หนุ่ม พีพี – บิวกิ้น – นนท์ ธนนท์ ในชุดขาวสะอาดตา ราวกับเจ้าชายแห่งบทเพลงรัก เสียงกรี๊ดดังลั่นตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงดนตรีบรรเลงเพลง “รักที่เป็นของจริง” แล้วจังหวะความอบอุ่นก็ถูกส่งต่อสู่เพลง “ตามใจ” โดย นุนิว, F.HERO, TJ และป๊อบ ปองกูล บนเวทีที่ถูกออกแบบภายในเป็นบ้านพร้อมห้อง สองชั้นที่เต็มไปด้วยความทรงจำ กลิ่นอายความรักอบอวลอยู่ในทุกมุมจากนั้น นุนิว ขึ้นโชว์เดี่ยวในเพลง “รักแท้” บนเวทีจำลองห้องใต้หลังคา พร้อมพูดคุยกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง ต่อด้วยเพลง “จนนิรันดร์” ที่พาทุกคนดำดิ่งสู่บรรยากาศเหนือจริงกับแดนเซอร์ที่ล้อมรอบก้อนเมฆและผ้าพลิ้วไหว จากนั้นถึงคิว ป๊อบ ปองกูล ที่มาพร้อมกับเพลงฮิตที่หลายคนร้องตามกันได้ อย่าง “ภาพจำ” และเพลง “Happy Ending” ก่อนที่ นนท์ ธนนท์ จะพาเข้าสู่เพลงรักลึกซึ้งอย่าง “รักแรก” พร้อมหยอดมุกหยอกล้อแอ้ม และแฟนคลับได้อย่างน่ารัก ก่อนพาเข้าสู่เพลง “พิง” ที่ทุกคนร้องคลอตามกันอย่างสุดเสียง หลังจากนั้น บิวกิ้น ปรากฏตัวพร้อมเสียงกรี๊ดกระหึ่มในเพลง “ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ” ตามด้วย พีพี ที่สาดเสน่ห์เต็มพิกัดในเพลง “ลังเล” พร้อมโชว์แผ่นหลังขาวละมุน ก่อนที่ทั้งคู่จะกลับมาร่วมร้องเพลงพิเศษอย่างเพลง “โคตรพิเศษ”จากนั้นมาปรับอารมณ์กับ TJ เปลี่ยนไปพร้อมกับเพลงที่มีจังหวะมากขึ้นกับ “ถามคำ” ตามด้วยเพลงสนุกๆอย่าง “เค้าก่อน” ที่ทำให้ผู้ชมทั้งฮอลล์โยกตามอย่างพร้อมเพรียง จากนั้น F.HERO กับ TJ มาในเพลง “Sad Movie” ต่อด้วยเพลง “พระอภัย”มาถึงช่วงดูเอทที่ นุนิว และนนท์ มากับแพลง “เป็นไรไหม” ที่ปล่อยพลังเสียงสะกดใจ ตามด้วย “สลักจิต” โดย พีพี – บิวกิ้น ต่อด้วย “Undo” ที่ F.HERO – ป๊อบ ปองกูล จากนั้น TJ – นุนิว มาในเพลง “ดอกไม้ที่รอฝน” ที่สะท้อนอารมณ์ได้อย่างงดงาม และเข้าสู่เพลง “เส้นบางๆ” ที่นนท์ และ ป๊อบ ปองกูล ถ่ายทอดอย่างได้อย่างลึกซึ้ง ก่อนเปิดบทสนทนาซึ้งถึงแอ้มเจ้าของคอนเสิร์ตแห่งนี้เข้าถึงเรื่องราวของวงโคจรความรักที่มีทั้งสุข เศร้า เปิดมาด้วย TJ – บิวกิ้น ที่มาในเพลงสดใส “รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว” พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษจาก น้องบลู พงศ์ทิวัตถ์ ที่มารับบทพระเอกใน มิวสิควิดีโอออนสเตจ เป็นตัวละครที่ร้อยเรียงเรื่องราวในโมเม้นเพลง แต่ละเพลงที่เล่าเรื่อง จำลองห้องนอนสุดโรแมนติก จากนั้นเรื่องราวยังดำเนินต่อเนื่อง F.HERO – ป๊อบ ในแพลง “ใจสมใจ” แล้วปรับเปลี่ยนเป็นโหมดเศร้า อย่าง “ห่างกันสักพัก” โดย TJ – พีพี และ “รักได้รักไปแล้ว” โดย นุนิว – TJ ก่อนส่งไม้ต่อให้ นนท์ – F.HERO ในเพลง “เวลา” และจบวงโคจรความรักด้วยเพลง “รักเอย” จาก ป๊อบ ปองกูล – นนท์ – F.HEROเพิ่มความสนุกก่อนช่วงสุดท้าย โดย นนท์ – พีพี – บิวกิ้น ที่มาในเพลง “รู้ยัง” พร้อมแดนเซอร์เต็มเวที ก่อนปิดท้ายในพาร์ทนี้ด้วยความน่ารักสดใสในเพลง “เฮอร์ไมโอน้อง” จาก นุนิว – ป๊อบ – F.HERO – TJมาถึงช่วงสุดท้าย คือเปิดความในใจจากศิลปินหลายคน ที่เคยร่วมงานกับแอ้ม ก่อนที่เจ้าของเวทีตัวจริง “แอ้ม อัจฉริยา” ปรากฏตัวในชุดราวเจ้าหญิงบนเวทีในเพลง “Hidden Track” ได้โชว์เสียงใสๆร่วมกับ นนท์ – TJ ต่อด้วยเพลง “สองใจ” จาก ป๊อบ ปองกูล – นุนิว – F.HERO และไฮไลท์ด้วยเพลง “Written by Love” ที่แอ้มเขียนขึ้นเพื่อคอนเสิร์ตนี้ จากนั้นทุกคนบนเวทีรวมพลังส่งต่อความสุขให้แฟนๆ ด้วยคาราโอเกะสุดมันที่คนดูร้องตามได้ทุกคำ ทั้งสนุก อบอุ่น และเปี่ยมด้วยความรักอย่างเต็มอิ่ม