“มารายห์ แครี” ใส่ชุดเดรสผ้าไหมขึ้นคอนเสิร์ตในไทย ทรงออกแบบโดย “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก สำหรับชุดเดรสผ้าไหมสีม่วงชมพูที่นักร้องดังระดับตำนาน “มารายห์ แครี” ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ “Mariah Carey Live in Bangkok 2025 - The Celebration of Mimi World Tour” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี
โดยเกี่ยวกับชุดดังกล่าว ทางเพจเฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya ได้เผยแพร่ภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉายพระรูปร่วมกับ มารายห์ แครี พร้อมข้อความว่า...
Mariah Carey ศิลปินนักร้องระดับตำนาน เจ้าของ 5 รางวัล Grammy Awards สวมใส่ชุด SIRIVANNAVARI Couture ที่ออกแบบตัดเย็บเพื่อ Mariah Carey ในโชว์ชุดสุดท้าย ของคอนเสิร์ต “The Celebration of MIMI : Live in Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ชุดเดรส SIRIVANNAVARI Couture ที่ Mariah สวมใส่ขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ได้ทรงออกแบบ โดยนำผลงาน archive ชุดฟินาเล่สุดอลังจากแฟชั่นโชว์ Spring/Summer 2025 มาเป็นต้นแบบ และมารายห์เจาะจงเลือกใช้ผ้าไหมไทย เพื่อเป็นการยกย่องงานฝีมือของชาติไทย ในโทนสีม่วงชมพู ที่เธอโปรดปราน เนรมิตขึ้นผ่านงานตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง ใช้ผ้าไหมลายลูกแก้ว สีม่วง Magenta (สีเกสรชมพู่มะเหมี่ยว) อันหรูหรา จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พร้อมดีเทลช่วงหลัง ขึ้นโครงจีบผ้าเป็นช่อดอกไม้โดดเด่นยามเคลื่อนไหว
งานปักบนชุดที่เปล่งประกายแสงรับสปอตไลท์บนเวที คืองานปักโดยช่างฝีมือจาก SIRIVANNAVARI Atelier and Academy สตูดิโองานปักชั้นสูงของแบรนด์ ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก “ดอกรัก” ดอกไม้ร้อยพวงมาลัย ผ่านคริสตัล เลื่อม และแท่งแก้วนับหลายพันชิ้น ปักเรียงต่อกันเป็นลายเส้นสามมิติ บรรจงปักนานนับร้อยชั่วโมง เพิ่มความพิเศษด้วยงานปักตัวอักษรย่อ MC ชื่อของซุปตาร์ดิว่า เพื่อเป็นการต้อนรับและมิตรไมตรีแบบไทยในบริบทร่วมสมัย งานฝีมืออันประณีตในรายละเอียดแห่งงาน Custom Made จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI
นอกจากชุดเดรสแล้ว มารายห์ยังเจิดจรัสยิ่งขึ้นด้วยสร้อยคออันเลอค่า ชิ้นงานไฮ-จิวเวลรี ที่มีเพียงผลงานหนึ่งเดียวในโลกจาก SIRIVANNAVARI x Beauty Gems เนรมิตจากพลอยสีชมพูกลีบบัว ‘พัดพารัดชา’ (Padparadscha) ทรงหยดน้ำ สุดล้ำค่าหายากยิ่ง สร้อยเพชรน้ำเจียระไนหลากทรง ทั้งทรงกลม, สี่เหลี่ยม มูลค่าเกินร้อยล้าน เสริมให้โททัลลุค ดูโดดเด่นสมกับความเป็นนักร้องดังระดับดิว่า