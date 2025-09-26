“Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok” มอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนตัวจริง

กระแสตอบรับแรงไม่หยุดสำหรับการกลับมาของ Diva ตลอดกาล Mariah Carey ที่เตรียมระเบิดพลังเสียงในคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ “Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok” วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยการสนับสนุนจาก เบนซ์ธนบุรี ผู้นำธุรกิจยานยนต์ที่ไม่เคยทำอะไรธรรมดา พร้อมสานต่อพันธกิจแห่งการ “ให้” ผ่านโครงการ We Belong Together ร่วมสมทบทุนให้กับ 5 หน่วยงานทางการแพทย์ของไทย
พิเศษสำหรับแฟนตัวจริง! ผู้ซื้อบัตรราคา 20,000บาท จะได้รับ Collector’s Privilege สุดลิมิเต็ด ที่จัดทำขึ้นเพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะและไม่มีวางขายที่ไหน ประกอบด้วย:
กระเป๋าสะพายใสสีชมพู Mariah in Bangkok
สายคล้องบัตรพิเศษ The Celebration of Mimi
โปสเตอร์รูป Mariah ลิมิเต็ดเอดิชัน 1 แบบ (สุ่มจาก 4 แบบ)
CD อัลบั้ม Here for It All ที่ไม่มีขายในเมืองไทย
และชิ้นไฮไลต์… เข็มกลัดผีเสื้อฝังเพชรแท้ ออกแบบและดีไซน์จาก Jubilee Diamond สัญลักษณ์แห่ง Diva ตลอดกาล
ไม่เพียงเท่านั้น สำหรับผู้ซื้อบัตรราคา 15,000 บาท และ 12,000 บาท รับโปสเตอร์ลิมิเต็ด 1 แบบ (สุ่มจาก 4 แบบ) คอนเสิร์ตครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การได้ฟังเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง Hero, We Belong Together, Fantasy, Obsessed, Touch My Body แต่ยังเป็นโอกาสพิเศษในการเก็บสะสมความทรงจำที่จับต้องได้ พร้อมมีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับสังคม
นี่คือโอกาสครั้งเดียว ที่จะได้ทั้งประสบการณ์คอนเสิร์ตจากศิลปินผู้เป็นตำนาน และของสะสมสุด Rare ที่ไม่มีวันหาได้อีก
บัตรคอนเสิร์ตมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ www.thaiticketmajor.com โทร. 02-262-3456 และเคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา ราคาบัตร 3,500 / 5,000 / 6,500 / 7,500 / 9,000 / 12,000 / 15,000 / 20,000 บาท