ดร.ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล รับมอบเงินบริจาคจาก ชวิศ ยงเห็นเจริญ

ดร.ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กก.ผจก.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจาก ชวิศ ยงเห็นเจริญ กก.ผจก.บจก.ชลิต อินดัสทรี ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ “POP” และ ผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากฯ ณ สำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ
***
กลุ่มบจก.ธนบุรีพานิช หรือ “เบนซ์ธนบุรี” ร่วมสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต “Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok” ในวันที่ 11 ต.ค. 68 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิรามาธิบดีฯ, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ สำรองบัตร www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 และเคาน์เตอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
***
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 72 ซึ่งจัดจึ้นในวันที่ 9-13 ก.ย. 68 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประพีร์ สรไกรกิตติกูล สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย นันทวัลย์ ศกุนตนาค สุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกฉัตร ศีตวรรัตน์ สุรินทร สุนทรสนาน และพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ร่วมงาน