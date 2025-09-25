ของสะสมแรร์ไอเทม ที่สาวก “มารายห์ แครี่” ต้องมี!

ค่ำคืนประวัติศาสตร์กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทย เมื่อ Mariah Carey ศิลปิน Diva ระดับตำนาน เจ้าของรางวัล Grammy 5 สมัย และล่าสุดผู้ชนะรางวัล MTV อันทรงเกียรติ เตรียมกลับมามอบประสบการณ์คอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี กับ “Mariah Carey Live in Bangkok” ในวันที่ 11 ต.ค. 68 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
พิเศษ! สำหรับแฟนตัวจริงผู้ซื้อบัตรราคา 20,000 บาท จะได้รับ Privilege Package สุดลิมิเต็ด ที่จัดทำขึ้นเพื่องานครั้งนี้โดยเฉพาะ และไม่มีวางขายที่ไหน ซึ่งประกอบด้วย กระเป๋าสะพายใสสีชมพู Mariah in Bangkok, สายคล้องบัตรพิเศษ The Celebration of Mimi, โปสเตอร์คอนเสิร์ตลิมิเต็ด อิดิชัน, CD อัลบัม Here for It All ที่ไม่มีขายในเมืองไทย และชิ้นไฮไลต์ จี้ผีเสื้อฝังเพชรแท้ จาก Jubilee สัญลักษณ์แห่ง Diva ตลอดกาล