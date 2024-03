ประกาศเลื่อนชกแมตช์หยุดโลก "บัวขาว VS ปาเกียว"

เพจเฟรช แอร์ เฟสติวัล โพสต์เฟซบุ๊ก "Fresh Air Festival"ระบุว่า ทางคณะผู้จัดการแข่งขันศึกดวลกำปั้นของ 2 นักชกในตำนาน แมนนี่ ปาเกียว – บัวขาว บัญชาเมฆ ในไฟต์หยุดโลก "The Match of Legend" ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2567 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ขอเรียนให้ทราบว่าด้วยเหตุ สุดวิสัยเรามีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนวันจัดการแข่งขันในประเทศไทยออกไปเพื่อให้งานที่จะเกิดขึ้นยิ่งใหญ่ และสมกับความเป็นไฟต์หยุดโลกที่ทุกคนรอคอยอย่างไรก็ตามเรายังยืนยันและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องวันเวลา รวมถึงสถานที่เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยนี้ในปี 2567 อย่างแน่นอนท่านสามารถติดตามรายละเอียด และความคืบหน้าของ "The Match ofLegend" อย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.freshairfestival.co.th เร็วๆ นี้