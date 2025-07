หูเคลือบทอง!!  “KENNY G” เปิดทัวร์เอเชียที่เมืองไทย!! บรรเลงเพลงฮิตชุดใหญ่ให้แฟน ๆ ฟินเต็มอิ่มตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม!!

ทำเอาบรรยากาศด้านหน้า Union Hall ชั้น 6ห้างสรรพสินค้ายูเนียนมอลล์เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อเหล่าบรรดาแฟน ๆ ที่ทยอยเดินทางมาแลกริสต์แบนด์เข้าพื้นที่จัดงาน พร้อมต่อแถวถ่ายรูปกับแบ็กดร็อปของงานกันยาวเหยียด รวมถึงซื้อซีดีที่ระลึกจากหน้างาน และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นคือ มีการประกาศพิเศษเป็นเซอร์ไพรส์ว่า Kenny G จะออกมาพบปะและแจกลายเซ็นบนซีดีให้กับผู้ที่ซื้อที่หน้างานหลังจบโชว์วันนี้ด้วยเมื่อถึงเวลาการแสดง ไฟในฮอลล์ดับลงพร้อมการปรากฎตัวของ Kenny G ท่ามกลางคนดูบน Stage Bเวทีเล็ก ๆ ท่ามกลางคนดูให้ได้รับชมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดงานด้วยเพลง Loving You ณ เวทีเล็กแห่งนี้ถึงหนึ่งเพลงเต็ม พร้อมด้วยการโชว์พลังปอดกับการเป่าโซปราโนแซ็กโซโฟนลากยาวเป็นนาทีระหว่างเดินกลับขึ้นบนเวทีหลัก ต่อด้วยการบรรเลงเพลงเพราะต่อเนื่องก็พักเบรกทักทายแฟน ๆ กันบ้าง ด้วยการมาเยือนประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง Kenny G ก็สร้างความประทับใจทักทายแฟน ๆ เป็นภาษาไทยด้วยประโยคยาวราวกับเป็นคนไทยคนหนึ่ง พร้อมถามทิ้งท้ายถามแฟนๆ ว่าสำเนียงเป็นอย่างไร ซึ่งแฟน ๆ ก็ตอบรับด้วยความชื่นชนว่า พูดไทยได้เป็นอย่างดี ก่อนเจ้าตัวจะพูดเกริ่นก่อนเข้าเพลงต่อไปเป็นภาษาไทยว่า "เชิญฟังเพลงต่อไป 'Sentimental' ครับ" ให้แฟนๆ ปรบมือกันเกรียวและนอกจากโชว์หลักของ Kenny G แล้ว เจ้าตัวให้สมาชิกเพื่อนร่วมวงได้ปล่อยของกันอย่างสนุกสนาน ทั้งการโซโลกลอง การเล่นสนุกระหว่างมือเพอร์คัสชันกับคนดู (ที่ปรบมือกันได้อย่างพร้อมเพรียง) หรือแม้แต่ช่วงโซโลเปียโนเพราะ ๆ ให้ฟังกันอย่างเพลิดเพลิน ก่อนจะกลับมาแสดงแบบเต็มเพลงกันต่อและส่งท้ายกันด้วยการโซโลแซ็กโซโฟนแบบเดี่ยวจาก Kenny G เป็นเวลายาวนานถึง 8 นาทีเต็ม ก่อนจะปิดท้ายโชว์ส่งคนดูกลับบ้านด้วยบทเพลงฮิตที่ชาวไทยรู้จักกันดีอย่าง My Heart Will Go Onคอนเสิร์ต Kenny G "Forever in Love" Live in Bangkok ครั้งนี้จบลงด้วยภาพความประทับใจจากการ มีตแอนด์กรีตอย่างใกล้ชิดหลังจบการแสดง ที่เหล่าบรรดาแฟน ๆ ต่างอยู่ต่อแถวรอเจอศิลปินคนโปรดกันอย่างเนืองแน่น แม้จะเป็นเวลากว่าสี่ทุ่มแล้วก็ตาม ถือเป็นการเริ่มต้นทัวร์เอเชียได้อย่างสวยงาม และเป็นอีกครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าดนตรีแจซยังคงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณแบรนด์สินค้าที่ระลึก Holenและคาเฟ่ Roller Cofster ที่มาร่วมออกบูธภายในงานให้บรรยากาศยิ่งคึกคัก และขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง ICA, Singha Corporation รวมถึงทีมงานทุกฝ่าย ทั้ง One Ball, Jack Sound System, Razor Riff, Union Hall และ Thaiticketmajor ที่ทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นและจบลงอย่างสวยงาม ท่ามกลางความประทับใจของผู้ชมทุกคน