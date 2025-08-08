“อนยู” SHINee ใส่ฟิลเตอร์อ้อน! ชวนแฟนไทยสร้างโมเมนต์ดีๆ ในคอนเสิร์ตเดี่ยว 13 กันยานี้!

ใครยังไม่มีบัตร ต้องรีบด่วนจี๋! ศิลปินหนุ่ม ONEW (อนยู) แห่งวง SHINee ปาลูกอ้อนเบอร์ใหญ่ พร้อมส่งยิ้มละลายใจในคลิปทักทายเหล่า JJINGGU (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของ ONEW) ชวนมาสร้างความทรงจำแสนพิเศษไปด้วยกันในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบที่ทุกคนรอคอย “2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN BANGKOK” ในวันที่ 13 กันยายน 2568 ณ MCC HALL ชั้น 4, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
โดย อนยู ฝากข้อความถึงทุกคนมาว่า “สวัสดีครับ ONEW ครับ ครั้งนี้ผมจะไปพบกับชาว JJINGGU ในคอนเสิร์ตที่ไทยครับ แค่คิดว่าจะได้เจอกันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วครับ วันที่ 13 กันยายน 2568 นี้ ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN BANGKOK! เจอกันที่เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วานนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ X : @ByKpopmerch_TH / IG: @kpopmerch_thailand แล้วมาสร้างความจำดีๆ ไปด้วยกันนะครับ อันยอง ‘แล้วเจอกันนะครับ’…”
โปรยเสน่ห์อบอุ่นหัวใจเกินต้านขนาดนี้ เชื่อเลยว่าแฟนๆ ต้องตื่นเต้นใจละทวยกันถ้วนหน้าแน่ๆ ดังนั้นห้ามพลาดโอกาสที่จะได้ใกล้ชิด และสนุกไปกับโชว์สุดพิเศษที่หนุ่มแสนอบอุ่นคนนี้ตั้งใจเตรียมมาเพื่อทุกคน! งานนี้ผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรง KPOPMERCH THAILAND เตรียมพร้อมจัดเต็มแสงสีเสียง ให้แฟนๆ ได้อิ่มเอมไปกับทุกโชว์ของอนยูอย่างแน่นอน
เปิดจำหน่ายบัตรแล้วทาง www.thaiticketmajor.com หรือ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ Call Center 02-262-3456 บัตรราคา 6,400 (VIP) / 5,500 / 4,900 / 3,900 / 2,900 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง X: @ByKpopmerch_TH / IG: @kpopmerch_thailand