“มารายห์ แครี่” ถึงไทยแล้ว! เตรียมขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เสาร์นี้

มารายห์ แครี่ (Mariah Carey) ศิลปินดีวาเสียงทรงพลังระดับตำนานแห่งวงการเพลงโลก เดินทางถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวานที่ผ่านมา โดยเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวมาถึงสนามบินดอนเมือง ท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอบอุ่นจากคณะผู้จัดงาน เบนซ์ธนบุรี นำโดย บิ๊กบอสกลุ่มธนบุรีพานิช “ปภณ วิริยะพันธุ์” และ แม็กซ์ อิมเมจ “วิวรรณ กรรณสูต” เพื่อรอพบเจ้าของเสียงอมตะจากเพลง Hero, We Belong Together และ All I Want for Christmas Is You อย่างใกล้ชิด ฉลอง 20 ปี ‘The Emancipation of Mimi’ จุดพลัง Soft Power ดนตรีโลก
ดีว่าระดับโลกปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มสดใส แต่งกายเรียบหรูในสไตล์เฉพาะตัว โบกมือทักทายแฟน ๆ พร้อมส่งความรักถึง “ไทยแลนด์” ก่อนจะพักผ่อนและเตรียมเที่ยวชมสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ ก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ “Mariah Carey Live in Bangkok 2025 – The Celebration of Mimi World Tour” ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี
.
การมาเยือนไทยในรอบเกือบ 10 ปีครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์ “The Celebration of Mimi” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีอัลบั้มระดับตำนาน The Emancipation of Mimi ที่มียอดขายกว่า 15 ล้านชุดทั่วโลก โดยมารายห์กล่าวก่อนเริ่มทัวร์ว่า
.
“เรากำลังจะพา The Celebration of Mimi ทัวร์ไปทั่วโลก! ฉันแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้พบกับทุกคนในปีครบรอบพิเศษของอัลบั้ม Mimi แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้”
เบื้องหลังการนำศิลปินระดับโลกมาเยือนไทยในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ เบนซ์ธนบุรี กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด “Culture-level Marketing” ที่มุ่งผลักดันพลังของศิลปะและดนตรีให้เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงประเทศไทยกับเวทีโลก พร้อมขับเคลื่อน Soft Power ไทยผ่านพลังของศิลปินหญิงระดับโลกที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยืนหยัดและแรงบันดาลใจ
.
แหล่งข่าวในวงการบันเทิงเผยว่า คอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่ใช่โชว์ธรรมดา แต่จะมีการออกแบบโปรดักชันพิเศษสำหรับแฟนไทยโดยเฉพาะ ทั้งในด้านแสง สี เสียง และการร้อยเรียงบทเพลงฮิตตลอด 3 ทศวรรษให้เป็นการเดินทางทางดนตรีของ “ดีว่าในตำนาน” ที่ไม่เคยหยุดสร้างแรงบันดาลใจ
#Celebonline #MariahCarey #Diva #เบนซ์ธนบุรี #คอนเสิร์ตมารายห์แครี่ #ดีว่าในตำนาน